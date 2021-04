https://mundo.sputniknews.com/20210402/un-coronel-espanol-niega-la-implicacion-de-rusia-en-el-proceso-independentista-catalan-1110749512.html

Un coronel español niega la implicación de Rusia en el proceso independentista catalán

"Rusia no se va a involucrar en Cataluña con el independentismo. Eso es otro montaje de algunos medios y es parte del juego que estamos viviendo", dijo el

"Rusia no se va a involucrar en Cataluña con el independentismo. Eso es otro montaje de algunos medios y es parte del juego que estamos viviendo", dijo el coronel del Ejército de Tierra español en una entrevista al diario madrileño La Razón.Sobre una de las acusaciones más comentadas en la prensa española a Rusia en torno al llamado procés, tras la filtración de unas pesquisas judiciales, este militar de alta graduación español también se mostró tajante, "¿Y cómo va a enviar Rusia 10.000 soldados a Cataluña? ¿Los iba a teletransportar?", se preguntó.La prensa española publicó en octubre del año pasado que el juez que investigaba la financiación de los gastos de Puigdemont en Bélgica sospechaba que, un día antes de la famosa declaración unilateral de independencia catalana del 27 de octubre de 2017, Rusia ofreció al expresidente regional catalán trasladar 10.000 soldados a su territorio y pagar la deuda del gobierno catalán, algo que Puigdemont rechazó."No tiene sentido ninguno y se han dicho muchas barbaridades que hay que entender dentro de este juego geopolítico", añadió el militar español sobre este asunto.Baños también comentó la polémica visita del jefe de la diplomacia europea, el español Josep Borrell, a Moscú el pasado 5 de febrero y su choque con el canciller ruso, Serguéi Lavrov.Pedro Baños también comentó otros asuntos de la actualidad internacional en su entrevista al diario madrileño, como la situación en Ucrania, de la que dijo que "no sería descartable que en un breve plazo en Ucrania se reavivara el conflicto. Estados Unidos estaría encantado de arrastrar a la Unión Europea a un conflicto porque evidentemente le beneficia".Y sacando el foco del país eslavo, el militar español considera que "mi percepción es que Estados Unidos va a intentar reabrir o abrir otros conflictos nuevos con todo aquello que pueda perjudicar a sus grandes adversarios, que pueden ser en sus periferias o lejanos [como Siria]".Respecto a la geoestrategia y la pandemia, sostuvo que "China ha consolidado la tendencia para superar a Estados Unidos en muchos aspectos. Nos queda por ver todavía la respuesta de Estados Unidos y del mundo anglosajón, que creo que va a ser muy dura, como estamos viviendo con Biden".En lo referente al nuevo presidente estadounidense, el coronel español dijo que "está llevando una política cada vez más agresiva con sus dos grandes contendientes, que son Rusia y China. Creo que nos quedan muchos episodios y muy duros por vivir", aventuró.Y finalmente sobre el lento ritmo de vacunación en la Unión Europea, Pedro Baños atribuyó a "un exceso de carga burocrática y también de ineficacia", por parte del bloque comunitario y criticó que estos países aún no hubieran comprado las vacunas rusa y china, "se muestra desprecio por cada cosa que venga del adversario", lamentó.

