Sin Feria Internacional del Libro, lectores y libreros encuentran su refugio en Argentina

No hay estands magníficos atiborrados de coloridas bibliotecas, no hay glamour ni alfombras rojas, tampoco presentaciones grandilocuentes para audiencias

No hay estands magníficos atiborrados de coloridas bibliotecas, no hay glamour ni alfombras rojas, tampoco presentaciones grandilocuentes para audiencias multitudinarias, como en ediciones pasadas de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (FILBA), que este año tampoco será posible.La pandemia trastornó la industria del libro y el mercado literario con mucho mayor impacto para las editoriales y librerías pequeñas, que debieron mutar su contacto con el cliente pero seguir pagando alquileres y sueldos, por lo que contar con un lugar de reencuentro con los lectores y consumidores era un reclamo a voces. "Fue un hecho inesperado y ha sido terrible, además porque veníamos de cuatro años de retroceso en el consumo popular que nos afectaba. Fue sobre llovido, mojado. Estuvieron varios meses las librerías cerradas, después solo trabajando con envíos, aún abiertas hoy siguen afectadas. Las editoriales cancelaron novedades y redujeron tiradas", dijo a Sputnik Oche Califa, Director Institucional y Cultural de la Fundación El Libro, organizadora de la FILBA.Como alternativa a pequeña escala, la Fundación El Libro y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires crearon la Feria de Editoriales y Librerías de Buenos Aires (FELBA). Entre el 1 y el 4 de abril, en el Parque de la Estación del barrio porteño de Balvanera, entre la zona comercial de Once y la tradicional del Abasto, tiene su segunda edición, después de la realizada en diciembre de 2020, luego de la flexibilización de la cuarentena en Argentina.En un espacio al aire libre y siguiendo estricto protocolo para evitar los contagios de COVID-19, los amantes de los libros, los interesados en literatura, historia, ensayos, libros juveniles o incluso historietas gráficas, podrán encontrar en un mismo lugar y en igualdad de condiciones lo que ofrecen editoriales y librerías de pequeña y gran escala. "En este momento en el que el mundo está tan convulsionado, este es un espacio para evadirse un poco de la realidad, crecer integralmente y aportarle a la sociedad algo distinto. Para ser sincero, la poesía no vende mucho pero hay que estar, con que se venda un libro a uno lo reconforta", dijo a Sputnik Cristian Herrera Ortega, poeta y expositor de la editorial independiente Tres más uno, presente en la feria en el espacio colectivo dedicado a ese género.La FELBA contará con 50 stands de expositores y una programación diaria que incluye conversatorios sobre feminismo, consumo cultural juvenil, el cruce de la literatura con la música y con la ilustración, lectura en vivo por poetas, entre otros. Se desarrollará frente a la biblioteca Parque de la Estación.Algunos de los panelistas serán Silvia Hopenhayn, Guillermo Martínez, María Rosa Rojo, Enzo Maqueira, Elsa Drucaroff, Alejandro Horowicz, Andi Nachon, Carlos Ríos, Lara Segade, Julián López, Olivia Milberg, Daniel Lipara y Eugenia Zicavo.

argentina

