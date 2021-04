https://mundo.sputniknews.com/20210402/quien-es-lali-esposito-7-momentos-de-la-argentina-que-triunfa-en-espana-1110748523.html

Quién es Lali Espósito: 7 momentos de la argentina que triunfa en España

Quién es Lali Espósito: 7 momentos de la argentina que triunfa en España

Su nombre real es Mariana Espósito. Su apodo, 'Lali', le quedó desde pequeña, cuando su hermano Patricio no podía pronunciar "Mari" y la llamaba, en su lugar,

2021-04-02T15:52+0000

2021-04-02T15:52+0000

2021-04-02T15:52+0000

américa latina

lali espósito

argentina

arte y cultura

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108893/34/1088933472_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_e6686dad7fa4ec26c7725ff0874e1464.jpg

Su nombre real es Mariana Espósito. Su apodo, 'Lali', le quedó desde pequeña, cuando su hermano Patricio no podía pronunciar "Mari" y la llamaba, en su lugar, "Lali". Nacida en Buenos Aires en 1991, Espósito comenzó a actuar y cantar desde muy pequeña, y a los 6 años hizo su primera aparición en televisión en el programa infantil Caramelito y vos (1998).Ahora, la reciente serie española de Netflix Sky Rojo, en el que Lali protagoniza a Wendy, una víctima de trata que junto a dos de sus compañeras huyen de sus proxenetas, la llevó al éxito internacional. Antes, sin embargo, había conmovido a la juventud argentina siendo la estrella de muchas de las clásicas series para adolescentes de su país. Buena parte de su carrera puede atribuírsele a la productora de contenidos juveniles de Argentina Cris Morena. Desde que la vio por primera vez, Morena no paró de convocar a Espósito a actuar en sus series de televisión. Su debut fue en Rincón de Luz, estrenada en 2003, donde Espósito interpreta a una de las niñas huérfanas que residen en el orfanato de Álvaro, uno de los protagonistas. Ya desde ese entonces, era un hecho que la pequeña iba a triunfar en la televisión. Al año siguiente, Floricienta, otro éxito para niños de Morena, la puso en el papel de otra niña huérfana, la recordada Robertita.Uno de los saltos importantes de su carrera fue en 2007, cuando pasó a interpretar a Marianella en Casi Ángeles, una de las series más trascendentes de la productora argentina que duró hasta 2010, y se transmitió en varios países de América Latina, y hasta España e Israel.Después de consolidarse como una exitosa actriz y cantante juvenil, Espósito participó en varias otras telenovelas argentinas, como Cuando me sonreís (2011) y Solamente vos (2013). Pasó a la pantalla grande en 2014, en la película peruana A los 40, de Bruno Ascenzo.Por la telenovela de 2015 Esperanza mía, donde interpretó a Julia "Esperanza", una joven que se hace pasar por novicia, recibió varias nominaciones y premios, y el éxito televisivo hizo que el formato pasara a musical teatral. Entre sus varias participaciones en cine y televisión destaca Acusada, de 2018, donde interpreta a una joven acusada de asesinar a su mejor amiga. El 23 de julio estrenará la nueva temporada de Sky Rojo, y quienes siguen a la actriz podrán ver cómo avanza la huida de Wendy y sus amigas. Además, entre sus nuevos proyectos, protagonizará una serie basada en el best seller de la escritora argentina Tamara Tenenbaum, El fin del amor. Con 29 años, aunque con una extensísima trayectoria, Lali tiene mucho más para dar.

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

lali espósito, argentina, arte y cultura