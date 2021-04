https://mundo.sputniknews.com/20210402/que-son-los-viernes-de-furia-en-la-capital-mexicana-1110759059.html

¿Qué son los Viernes de furia en la capital mexicana?

Doce colectivos de ciclistas y personas interesadas en la discusión de la seguridad vial, convocan cada viernes desde noviembre de 2020, a tomar las calles

Doce colectivos de ciclistas y personas interesadas en la discusión de la seguridad vial, convocan cada viernes desde noviembre de 2020, a tomar las calles para rodar juntos por la ciudad. Aunque su ideal —explicaron a Sputnik— sería hacer rodadas recreativas para promover una nueva cultura vial, la alta incidencia de muertes en el tránsito de la megalópolis mexicana convirtió este movimiento en un espacio de denuncia y visibilidad para esas víctimas.Mediante la colocación de cuadros de bicicleta blancos (o cascos blancos cuando se trata de un motociclista) en el cruce dónde alguna persona haya perdido la vida transitando la vía en la Ciudad de México, abrieron una grieta en la impunidad que suele ser la norma en estas muertes, permitiendo que las familias de las víctimas se expresen públicamente y reclamen por los suyos."La ceremonia de la bicicleta y los cascos blancos es una forma de prestarle atención a esas personas que han fallecido en el tránsito, para que sus familias tengan ese canal que conduce a los medios y al Gobierno; para que esta situación se haga cada vez más pública y visible", dijo a Sputnik, Evelyn Sánchez, integrante del Colectivo Justicia para Todos.El inicioFue a tres días de la embestida que sufrió el ciclista Mario Trejo —un repartidor independiente en bicicleta— por un autobús del transporte concesionado de pasajeros sobre el Eje dos norte, que su familia convocó a la primera manifestación ante la falta de atención del Gobierno capitalino, el 9 de noviembre de 2020.Para el viernes siguiente, 14 de noviembre, fueron más de 500 ciclistas los que se reunieron exigiendo la atención médica para Mario, que entonces seguía escasa, aunque ya se anunciaba la posibilidad (que luego se concretó) de que el joven ciclista perdiera su pierna a causa del siniestro.A partir de la denuncia pública y de la atención cosechada, otras familias que había sufrido la pérdida de alguno de sus seres queridos en el tránsito de la capital mexicana comenzaron a acercarse a las rodadas y sus organizadores. La primera de las víctimas del tránsito que fue honrada por las rodadas de los Viernes de furia fue una niña de un año y medio, Harumi, que murió atropellada en la Alcaldía Azcapotzalco, frente a la mirada de sus padres.Desde entonces, los Viernes de Furia han tomado fuerza y sus integrantes articularon una serie de reclamos para presentar ante las autoridades. Según explicó Sánchez, exigen la eliminación de las llamadas Foto-multas, que fueron introducidas en el año 2019 para cambiar la penalización económica por trabajo comunitario, a los conductores que sean captados circulando con exceso de velocidad en la capital mexicana. También proponen que se disminuya la velocidad permitida de 80 a 50 kilómetros por hora en las vías de acceso controlado.Sólo después de la realización de 18 ediciones de los Viernes de furia, una comisión de los colectivos convocantes fue atendida por el Secretario de Movilidad de la ciudad de México, Andrés Lajous, quien declinó dar entrada a los pedidos de los organizados. Sánchez señaló que también reclaman la destitución de algunos funcionarios a quienes señalan por enlentecer los procesos frente a su Institución por las víctimas de siniestros de tránsito.Tiempo después, el Gobierno capitalino promovió una mesa de trabajo con los colectivos promotores del Viernes de furia, en la que vinculó a la Secretaría de movilidad, a la Conserjería jurídica de Gobierno, la Dirección general de tránsito (dependiente de la Secretaría de seguridad ciudadana) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.¡Por Edgar!La última rodada de marzo partió pasadas las siete de la tarde y tomó rumbo sobre la Avenida Insurgentes hacia la Glorieta dónde Consuelo García, la madre de Edgar Núñez, tomó la palabra por primera vez en la noche: "Me dejaste muy pronto y aunque sé que con Dios estás, esperaré el momento para tu mejilla volver a besar"Edgar murió el 6 de enero de 2021, tras ser atropellado en la esquina de la Avenida Vallejo y la calle Clave, en la madrugada, cuando regresaba a su casa desde el trabajo que tenía como técnico de sonido para el noticiero de Milenio televisión. El responsable del impacto se dio a la fuga y hasta el momento, las autoridades no han hallado pistas de quien fue el autor del crimen, argumentando que ninguna cámara de vigilancia logró registrar el hecho.Tras la parada en la Glorieta de Insurgentes, la rodada del 26 de marzo continuó hacia su segunda parada para reconocer la labor del Heroico cuerpo de bomberos, encargados de auxiliar a las personas que quedan atrapadas en los vehículos al sufrir accidentes de tránsito.Tomaron luego el curso del Circuito interior, la rodada de ese Viernes de furia se dirigió a dónde Edgar perdió la vida, para cortar el tránsito y realizar una pequeña ceremonia que consistió en la colocación del cuadro blanco de bicicleta sobre la esquina mencionada."Reclamamos que las autoridades no han hecho nada para saber qué le pasó a Edgar Núñez, pedimos Justicia para él y para todas las personas que han pasado por esta situación, porque el vació que dejan es enorme", concluyeron, mientras la multitud le ofrecía un aplauso y un recuerdo al joven ciclista.

