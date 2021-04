https://mundo.sputniknews.com/20210402/que-es-negentropia-y-como-te-puede-ayudar-en-la-vida-cotidiana-1110754922.html

Qué es negentropía y cómo te puede ayudar en la vida cotidiana

Qué es negentropía y cómo te puede ayudar en la vida cotidiana

Quizá estés más familiarizado con el concepto de entropía que con el de negentropía, que es su opuesto, así que vayamos por partes. Según la Física, dejar una

Quizá estés más familiarizado con el concepto de entropía que con el de negentropía, que es su opuesto, así que vayamos por partes. Según la Física, dejar una media en el suelo es una manifestación de la entropía: la cantidad de energía que se pierde en un sistema. Sólo se necesita un poco de energía para recoger un calcetín. Pero si no arreglas las tuberías de tu casa y además de la gotera en el baño empieza a perder la cisterna del water, y no arreglas la instalación eléctrica y un enchufe se te prende fuego, tu hogar puede convertirse en un caos, que requerirá mucha energía para ser arreglado. Y ese caos te restará tiempo y capacidad para hacer otras cosas.La buena noticia es que Alison Carr-Chellman, decana de la Facultad de Educación y Ciencias de la Salud, Universidad de Dayton, Estados Unidos, estudia los sistemas sociales y descubrió que "pensar en términos de negentropía y energía" puede ayudarte a luchar contra la entropía y el caos en la vida cotidiana, según escribió en The Conversation. Pues la negentropía, es el orden de ese caos, la capacidad de ordenar la energía que se necesita para realizar un trabajo.¿Cómo puede la negentropía ayudarte a combatir el caos?Básicamente, minimizando la pérdida de energía y maximizando el progreso. "Cuando las personas tienen presente la idea de la negentropía y toman medidas que limitan o invierten la pérdida de energía, los sistemas sociales son más eficientes y eficaces. Esto podría incluso facilitar la consecución de objetivos más amplios", asegura Carr-Chellman. En otras palabras, sí, deberías recoger esa media, hacerlo puede permitirte ver otras formas de evitar futuras pérdidas de energía.5 pasos para el éxito negentrópicoCarr-Chellman y sus colegas idearon cinco pasos para invertir la pérdida de energía en la vida cotidiana.

