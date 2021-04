https://mundo.sputniknews.com/20210402/pasion-de-cristo-de-iztapalapa-la-tradicion-centenaria-celebrada-otra-vez-sin-espectadores-1110750121.html

Pasión de Cristo de Iztapalapa, la tradición centenaria celebrada otra vez sin espectadores

Por segundo año consecutivo debido a las restricciones por el coronavirus será de manera virtual sin presencia de público. Antes de la pandemia la obra atraía

2021-04-02T18:03+0000

2021-04-02T18:03+0000

2021-04-02T18:03+0000

américa latina

méxico

católicos

pascua

catolicismo

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1110754348_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_f82b786d945096185acf2890a69770db.jpg

Por segundo año consecutivo debido a las restricciones por el coronavirus será de manera virtual sin presencia de público. Antes de la pandemia la obra atraía a más de dos millones de espectadores durante la Semana Santa.La representación comprende escenificaciones teatrales libres de pasajes de la vida de Jesús de Nazaret entre el Domingo de Ramos y la Pascua, teniendo como culmen el Viacrucis con la crucifixión de Cristo en la cima del Monte Gólgota.La tradición apareció en 1843 cuando Iztapalapa aún era un pueblo separado de la capital. Según la leyenda, la primera representación formaba parte del agradecimiento del pueblo al Señor de la Cuevita, a quien le pidieron en 1833 que les ayudara a terminar una epidemia de cólera. Al principio, el espectáculo se hacía con imágenes. Desde el 1906, los actores comenzaron a interpretar los diferentes papeles. Para formar parte del Viacrucis de Iztapalapa es necesario vivir en la alcaldía. La persona que interpreta a Cristo debe tener un físico parecido y ser lo suficientemente fuerte para cargar la cruz durante todo el recorrido. Además, no puede estar casado, no debe tener hijos y no puede estar tatuado o perforado.Los actores que encarnaron a los personajes el año pasado volverán a sus papeles. Además, la vestimenta que utilizarán será la misma que la del año pasado. El único personaje que tendrá un cambio de actor será el de Jesús, que será representado por Rodrigo Neri, un estudiante de 20 años del Instituto Politécnico Nacional.

méxico

