Mercosur: ¿Cuáles son los motivos de su estancamiento?

Mercosur: ¿Cuáles son los motivos de su estancamiento?

Tras la conmemoración de los treinta años del inicio del Mercosur, el último Alto Representante General del Mercosur, Florisvaldo Fier (Dr. Rosinha), dialogó... 02.04.2021, Sputnik Mundo

El pasado viernes se cumplieron 30 años de la firma del Tratado de Asunción, que dio comienzo al Mercosur. Luego de haber pasado por diferentes etapas, hoy el bloque regional se encuentra en un momento bastante crítico, en donde las diferentes posturas de los Gobiernos, así como la coyuntura de crisis por la pandemia, hace difícil articular las políticas regionales. En este marco, "en estos treinta años hay poca cosa para conmemorar porque no se avanzó como se esperaba", indicó el Dr. Rosinha.Más aun, "durante los últimos años se ha constatado un fuerte retroceso en torno a lo que se había avanzado en términos de integración social y política con la conformación del parlamento del Mercosur, por lo que veo al bloque con mucha preocupación", aseveró. Por su parte, "la flexibilización es un tema secundario, ya que el avance del Mercosur se resuelve con voluntad política para promover la integración económica", indicó.Incertidumbre sobre el rumbo del bloque regionalEn este sentido, "el avance generado a inicios de este siglo sólo ocurrió porque los gobernantes definieron al Mercosur como un bloque estratégico para la construcción de la integración regional", indicó el político brasileño. En la coyuntura actual es difícil pensar un escenario similar, "para ello tiene que haber un cambio de Gobierno en Brasil", advirtió. En este marco, "debemos tener Gobiernos que vean al Mercosur como prioritario", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el analista Andrés Nieto, con quien dialogamos sobre la coyuntura política en Colombia y la tensión en la frontera con Venezuela.Aumenta la tensión en la frontera entre Colombia y VenezuelaEl presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que la República Bolivariana es víctima de los grupos armados irregulares de Colombia, acusando a su homólogo colombiano de protegerlos.Hay grupos de disidencias que luego del Acuerdo de Paz, "comenzaron a enfrentarse por desacuerdos en muchas de las posturas políticas que se habían acordado en La Habana", añadió.Por su parte, "hace unos pocos días, en Venezuela comenzó un enfrentamiento entre la armada nacional venezolana y estas disidencias, lo cual generó más de 3.000 desplazados hacia el territorio colombiano, motivo por el cual el Gobierno de Duque aumentó la presencia militar en la frontera", indicó. En este marco, "la situación es tensa no sólo en términos de seguridad, sino también diplomáticos, ya que esto viene con desencuentros desde hace más de tres años", concluyó Nieto.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y especialista en Estudios Internacionales, Santiago Caetano, habló sobre la bioeconomía en el marco de los procesos de cooperación internacional.Música y CienciaEn el cierre cultural, estuvimos con el bioquímico Joaquín Hurtado, quien además de ser científico del Instituto Pasteur de Montevideo, es uno de los tecladistas del grupo No te preocupes – en realidad hacemos ciencia. Con él dialogamos sobre esta iniciativa musical, compuesta en su totalidad por científicos del Instituto.

