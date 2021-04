https://mundo.sputniknews.com/20210402/los-filtros-faciales-de-las-selfies-estan-perjudicando-a-las-adolescentes-1110754141.html

¿Los filtros faciales de las selfies están perjudicando a las adolescentes?

Los filtros faciales que se han convertido en algo habitual en las redes sociales, son quizá el uso más extendido de la realidad aumentada (RA). Al comienzo,

2021-04-02T18:01+0000

tecnología

adolescente

realidad aumentada

salud

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1110754014_0:80:1920:1160_1920x0_80_0_0_e36a43642a4b3f9518a028bd6cab696b.jpg

Los filtros faciales que se han convertido en algo habitual en las redes sociales, son quizá el uso más extendido de la realidad aumentada (RA). Al comienzo, eran un juego. Permitían que los usuarios se "disfrazaran" de manera virtual: podían tener rostro de animal, o bigote, por ejemplo. Hoy, sin embargo, cada vez más jóvenes —sobre todo mujeres adolescentes— utilizan los filtros para "embellecer" su apariencia y tener un "aspecto de modelo", achicando, agrandando, realzando y recoloreando sus rostros y cuerpos.Pareciera casi lógico entonces preguntarse si esta tecnología puede cambiar la forma en que formamos nuestras identidades, nos representamos a nosotros mismos, y nos relacionamos con los demás, principalmente de las mujeres jóvenes, que son quienes más las usan.Los expertos aún no comprenden el impacto que puede tener en su vida el uso sostenido de los filtros de belleza, pero sí saben que hay "riesgos reales", y que las adolescentes son las más expuestas, según la investigación de Technology Review, la revista del Instituto de Tecnología de Massachussets (MIT, por sus siglas en inglés).Claire Pescott, de la Universidad de Gales del Sur, fue una de las expertas consultadas por Technology Review. Ella estudia el comportamiento de los preadolescentes en las redes sociales, y señaló que en grupos de discusión ha observado una diferencia de género cuando se trata de filtros."Todos los chicos dijeron: 'Estos son muy divertidos. Me gusta ponerme estas orejas divertidas, me gusta compartirlas con mis amigos y nos reímos'", pero las chicas jóvenes, sin embargo, ven los filtros principalmente como una herramienta de embellecimiento: "decían cosas como: 'Me pongo este filtro porque tengo una piel impecable. Me quita las cicatrices y las manchas". Y eran niñas de 10 y 11 años"."No creo que sea sólo filtrar tu imagen actual", advirtió Pescott. "Es filtrar toda tu vida".¿Cómo funcionan los filtros de belleza?Los filtros utilizan Inteligencia Artificial para "interpretar" las cosas que ve la cámara y modificarlas según las reglas establecidas por quien creó los filtros, generalmente las reglas siguen los estereotipos de belleza. Según se explica en Technology Review, la plantilla facial que se le superpone al rostro de quien usa el filtro, está formada por decenas de puntos que crean una especie de malla topográfica con la que se pueden lograr miles de resultados, desde cambiar el color de los ojos hasta tener cuernos de diablo.Instagram incluye filtros de belleza con otros filtros faciales de realidad aumentada, como los que añaden las orejas y la lengua de un perro a la cara de una persona. Snapchat ofrece una galería de filtros en la que los usuarios pueden deslizar los efectos que mejoran la belleza en su cámara de selfie. El filtro de belleza de TikTok, por su parte, forma parte de un ajuste llamado "Mejorar", donde los usuarios pueden activar un embellecimiento estándar en cualquier sujeto.Y son increíblemente populares. Sólo Facebook e Instagram afirman que más de 600 millones de personas han utilizado al menos uno de los efectos de RA asociados a los productos de la compañía. En la actualidad, según Bloomberg, casi una quinta parte de los empleados de Facebook —unas 10.000 personas— trabajan en productos de RA, y Mark Zuckerberg declaró recientemente a The Information: "Creo que tiene mucho sentido que invirtamos profundamente para ayudar a dar forma a lo que creo que va a ser la próxima gran plataforma informática, esta combinación de realidad aumentada y virtual".Sin embargo, en octubre de 2019, Technology Review señala que Facebook prohibió los "efectos de distorsión", los efectos que agrandaban, achicaban la boca, ojos, nariz, porque se generó un "debate público sobre el potencial impacto negativo" de su uso. La dismorfia corporal estaba aumentando, y un filtro llamado FixMe, que permitía a los usuarios marcar sus rostros como lo haría un cirujano estético, había desatado una oleada de críticas por fomentar la cirugía plástica. Pero menos de un año después los efectos fueron relanzados con una nueva política que prohibía los filtros que promovían explícitamente la cirugía. No obstante, los filtros que cambian el tamaño de los rasgos faciales siguen estando permitidos.Snapchat presume de sus propias y sorprendentes cifras. Un portavoz dijo que "200 millones de usuarios activos diarios juegan o ven las Lentes cada día para transformar su aspecto, aumentar el mundo que les rodea, jugar y aprender sobre el mundo", y añadió que más del 90% de los jóvenes de Estados Unidos, Francia y Reino Unido utilizan los productos de RA de la empresa.Tanto Facebook como Snapchat "dudaron" en hacer públicos los datos que diferenciaran los filtros que sólo mejoran la apariencia del resto. Los creadores de Facebook clasifican sus propios filtros en 17 categorías. "Apariencia" es una de ellas, y está entre las 10 más populares, dijo a Technology Review el portavoz de Facebook, pero se negó a dar más detalles. Lo cierto es que es una tecnología que avanza a pasos gigantes. Incluso Zoom tiene una función de "retocar mi aspecto" que da la apariencia de una piel más suave en las videollamadas.Para las jóvenes, que todavía están resolviendo quiénes son, navegar entre un "yo digital" y el real puede ser "especialmente complicado", y no está claro cuáles serán las consecuencias a largo plazo.

2021

adolescente, realidad aumentada, salud