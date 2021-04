https://mundo.sputniknews.com/20210402/la-esposa-de-joe-biden-le-gasta-una-broma-a-los-periodistas-por-el-dia-de-los-inocentes-1110751102.html

La esposa de Joe Biden le gasta una broma a los periodistas por el día de los inocentes

Con una peluca negra corta y una etiqueta con el nombre Jasmine, pasó desapercibida durante la distribución de comida.

Con una peluca negra corta y una etiqueta con el nombre Jasmine, pasó desapercibida durante la distribución de comida.Por lo visto, los periodistas fueron engañados, pero lo mismo pasó con los miembros del personal de la primera dama.En California, Biden se reunió con unos trabajadores agrícolas y visitó un centro de vacunación.La primera dama disfruta de las bromas. En sus memorias, cuenta que cuando su marido era vicepresidente, se escondió en un compartimento superior del avión Air Force Two y sorprendió a alguien que quería poner allí el equipaje, según The Associated Press.

gente, chiste, jill biden