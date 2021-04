https://mundo.sputniknews.com/20210402/huerfanos-por-covid-19-10900-en-peru-y-unos-45000-en-mexico-1110755113.html

Huérfanos por COVID-19: 10.900 en Perú y unos 45.000 en México

MONTEVIDEO (Sputnik) — Las muertes por COVID-19 dejan una triste secuela: la orfandad de miles de niños. En Perú las autoridades del Gobierno han contabilizado...

La orfandad a consecuencia de la pandemia seguramente se está dando en otros países de Latinoamérica, pero, según constató Sputnik, aún no hay relevamientos oficiales de casos en países como Brasil, Ecuador, Colombia, Chile, Bolivia y Uruguay.La viceministra de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer de Perú, Cynthia Vila, dijo a Sputnik que el Gobierno espera empezar a entregar este mes una asistencia económica de 200 soles (53 dólares) a cada uno de los 10.900 "niños, niñas y adolescentes huérfanos de padre, madre o ambos por razones de COVID-19, menores de 0 a 18 años".Esta asistencia económica beneficia a niños y adolescentes que estén en situación de orfandad, "al margen de donde estén y quiénes sean las personas encargadas de su tutela; aunque se encuentren en sus propios hogares, con familiares que se hacen cargo de su cuidado o acogidos con familias extendidas u otras", indicó.Sin embargo, aclaró que a los niños y adolescentes huérfanos que estén en un centro de asistencia residencial no les corresponde la pensión porque "el Estado se encarga de sus cuidados de manera integral".La viceministra informó que el Gobierno obtuvo la información de cuántos niños huérfanos por COVID-19 hay en el país "a través de sus distintos ministerios y, sobre todo, a través del Instituto Nacional de Estadística e Informática, instancias con las que cruza información para realizar dicha intervención"."En duelo"Sandy Poiré, directora de Calidad y Asuntos Internacionales de la ONG (organización no gubernamental) Save the Children en México, dijo a Sputnik que en este país "no hay un censo oficial de las niñas y niños que han quedado huérfanos por el COVID-19, por lo que se ignora la cifra real al respecto".Actualmente, indicó, "sólo se cuenta con la información recabada en la Ciudad de México a partir de la beca de 832 pesos (alrededor de 40 dólares) que otorgan a más de 2.700 niñas y niños que han perdido a alguno de sus padres por COVID-19".Sin embargo, informó que "algunas organizaciones de la sociedad civil han calculado que el número de niñas y niños huérfanos por el COVID-19 asciende a más de 45.000, considerando las 200.211 defunciones" registradas al 26 de marzo.Se asume, dijo, que la gran mayoría de los huérfanos se han mantenido en sus núcleos básicos cuando solo han perdido a uno de sus padres o que han sido acogidos por sus familias extendidas.Save the Children en México ayuda a los niños huérfanos a través de la plataforma enduelo.org, que creó a mediados del 2020 junto con Seguros Monterrey New York Life, y de la línea 800 600 6565 en donde psicólogos brindan apoyo emocional a las personas que lo requieran.La plataforma "incorpora orientaciones y materiales para apoyar el procesamiento del duelo; es importante que quienes viven un duelo y acompañan a niños cuenten con elementos para apoyarse a sí mismos y a las niñas y niños que los rodean de manera sana, con el propósito de que estén en condiciones de superar el proceso", dijo Poiré.RepatriaciónEn Venezuela, la presidenta del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derecho del Niño, Niña y Adolescente (Idenna), Luisaura Ravicini, comentó a Sputnik que los niños que pierden sus padres a causa del COVID-19 siempre quedan con su familia de origen.Informó que el Idenna realiza, junto con la Cancillería, la repatriación de niños y adolescentes que han perdido a su padre o madre por el COVID-19 y no tengan un familiar en el país al que migraron.Cuando los niños vuelven a Venezuela, el Idenna les hace el seguimiento para entregarlos a sus familiares, cuando se dificulta encontrar a un pariente el niño o adolescente pasa a una entidad de atención, mientras se sigue con la búsqueda de un allegado.Aún sin datosMientras, el presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, Pablo Abdala, indicó a Sputnik que aún no dispone de información acerca de cuántos niños huérfanos por COVID-19 podría haber en este país.Asimismo, el Ministerio de la Familia de Brasil informó a Sputnik que de momento no tiene cifras sobre el tema.En el estatal Instituto Colombiano de Bienestar Familiar indicaron a Sputnik que, si bien recibe a niños huérfanos, no han determinado si algunos lo son por la muerte de sus padres a causa del COVID-19, y porque mayoritariamente es un familiar quien se encarga de acogerlos, por lo que no pasan a protección estatal y los casos dejan de ser reportados.No obstante, es de esperar que en los próximos meses más países hagan relevamientos de los menores de edad que perdieron a sus padres por la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.*Con aportes de Andrés Pachón, Kelly Carreño, Francisco Bravo, Joan Royo, Mercedes Álvaro, Carlos Quiroga.

