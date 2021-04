https://mundo.sputniknews.com/20210402/gobierno-uruguayo-preve-vacunar-a-todos-los-mayores-de-70-anos-en-abril-1110762691.html

Gobierno uruguayo prevé vacunar a todos los mayores de 70 años en abril

"En el transcurso del presente mes de abril se completará la vacunación de todas las personas mayores a 70 años con al menos una dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech", anunció el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, en su cuenta de Twitter.Delgado dijo que la decisión responde al alto nivel de satisfacción alcanzado con esta vacuna y a la necesidad de "mitigar el ingreso a los Centros de Terapia Intensiva de los segmentos de población con mayor riesgo de perder la vida por los efectos del COVID-19".El 31 de marzo, el Gobierno anunció que se retrasaría entre 10 y 12 días la aplicación de la segunda dosis a quienes recibieron la vacuna de Pfizer para poder priorizar a los mayores de 70 años. Delgado comunicó que ese aumento de intervalo no alcanzará al personal del área de la salud, que recibirá su segunda dosis en el plazo establecido originalmente.Por otra parte, el 5 de abril se reunirá la Comisión Nacional Asesora de Vacunación para determinar cómo se suministrarán las vacunas de la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford, correspondientes al mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).Está previsto que el primer lote de 48.000 dosis de estas vacunas llegue el 11 de abril, sumándose a las de Sinovac y Pfizer/BioNTech, que son las que se suministran en el país.Uruguay comenzó el plan de vacunación contra el COVID-19 el 1 de marzo pasado, y desde entonces 662.138 personas recibieron la primera dosis y 58.927 la segunda, según los últimos datos del Ministerio de Salud, en una población de alrededor de 3,4 millones de habitantes.Desde que se declaró la emergencia sanitaria, el 13 de marzo de 2020, se han registrado 108.188 casos positivos de COVID-19, de ese total 85.200 se recuperaron.Actualmente, Uruguay es el país sudamericano con mayor cantidad de casos por cada millón de habitantes, según datos del portal de estadísticas Our World in Data.El 1 de abril, el país sudamericano registró un récord de 35 fallecidos, con lo que la cifra total de muertes por COVID-19 ascendió a 1.009.

