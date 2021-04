https://mundo.sputniknews.com/20210402/fotos-los-medicos-rusos-realizan-una-operacion-en-un-hospital-envuelto-en-llamas--1110743820.html

Fotos: los médicos rusos realizan una operación en un hospital envuelto en llamas

Fotos: los médicos rusos realizan una operación en un hospital envuelto en llamas

La operación a corazón abierto ya estaba en proceso cuando se produjo un incendio en el edificio de dos plantas construido en 1908. No había humo en la planta

La operación a corazón abierto ya estaba en proceso cuando se produjo un incendio en el edificio de dos plantas construido en 1908. No había humo en la planta baja, donde se encontraba el quirófano, pero los doctores tenían respiradores a su lado, reveló Alexandr Korotkij, director del centro médico."Cuando se produjo el incendio, el paciente ya estaba en la mesa de operaciones, con el pecho abierto, por lo que no se pudo detener la operación. El equipo trabajó desinteresadamente durante 4 o 5 horas, y se realizó una cirugía de baipás aortocoronario planificada. Estuve en contacto con los bomberos durante todo el tiempo que duró el incendio", señaló.Según él, la energía para la sala de operaciones era suministrada por un generador."Apagaron el suministro centralizado de oxígeno, hicieron la transmisión de oxígeno sólo en la sala de operaciones, todos recibieron respiradores protectores, pero no eran necesarios, ya que no había humo en la planta baja, donde se llevó a cabo la operación", agregó.Aclaró que la operación "se llevó a cabo en su totalidad, de lo contrario no habría tenido sentido".Korotkij también dijo que le ayudaban mucho sus conocimientos sobre seguridad, ya que había recibido recientemente la formación adecuada."Después de la operación, el paciente fue sacado por la salida de incendios y en un vehículo de reanimación, que tiene función de ventilador, fue trasladado al Hospital Regional de Amur", comentó al agregar que no hay amenaza para su vida. El gobernador de la región de Amur, Vasili Orlov, ordenó recompensar a los médicos que siguieron operando durante el incendio.En total fueron evacuadas 120 personas, entre ellas 67 pacientes. También se evacuó el costoso equipo médico y la maquinaria del edificio. El área del incendio fue de 1,6 mil metros cuadrados. En la extinción del incendio de complejidad superior participan 59 bomberos y 28 unidades de equipo. Según los datos preliminares, el incendio se produjo por un fallo en el cableado eléctrico. El techo del edificio terminó gravemente dañado. El edificio de la clínica será conservado y después reconstruido, reveló el gobernador.

