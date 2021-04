https://mundo.sputniknews.com/20210402/envio-iran-una-gran-cantidad-de-petroleo-barato-a-china-1110753529.html

¿Envió Irán una gran cantidad de petróleo barato a China?

Cerca de 1 millón de barriles por día de crudo iraní podrían llegar a China este mes, escribió la agencia Reuters.

Cerca de 1 millón de barriles por día de crudo iraní podrían llegar a China este mes, escribió la agencia Reuters. "Irán está exportando más petróleo a China y eso plantea un desafío al régimen de sanciones de Estados Unidos", dijo el analista de Eurasia Group, Henry Rome, a la agencia.Según la publicación, "los compradores chinos se sienten atraídos por los precios bajos del crudo que se ofrece con descuentos".China, mientras tanto, no reporta las mencionadas importaciones del petróleo desde el país persa. Seyyed Saeed Mirtorabi Hosseini, experto en economía política y energía, y miembro del consejo científico de la Universidad Kharazmi de Irán, aseguró a Sputnik que todas las declaraciones sobre el precio y el volumen de compra "son especulaciones". El experto no cree que haya un gran descuento en el petróleo iraní para China."Existe la posibilidad de ofrecer a China un descuento, pero los descuentos habituales son de unos pocos dólares, y ahora que el precio del petróleo ronda los 60 dólares por barril, creo que existe la posibilidad de un descuento del 10 al 15%, no más", dijo.El analista comentó que antes los chinos estaban preocupados por la presión de Occidente, especialmente de Estados Unidos, pero tras el cambio de Administración en EEUU y las conversaciones sobre la vuelta al PAIC, China busca aprovechar esta oportunidad. A Irán, en cambio, le interesa vender petróleo. Este interés mutuo llevó a la cooperación.No obstante, el experto consideró poco importante el impacto en el mercado de las ventas del petróleo iraní a China.Se informó que el volumen de compras alcanzaba un millón de barriles, pero antes el volumen de compras solía estar entre 400.000 y 500.000 barriles. Según Seyyed Saeed Mirtorabi Hosseini, China e Irán no van a hacer anuncios oficiales sobre la cantidad de petróleo que se está comprando y su precio hasta que se plantee seriamente la cuestión de que Estados Unidos vuelva al PAIC y levante las sanciones.

