El Gobierno argentino crea una comisión que organizará el aniversario de la guerra de Malvinas



BUENOS AIRES (Sputnik) — Argentina anunció la creación de la Comisión Malvinas que preparará las conmemoraciones del año próximo por el 40° aniversario del... 02.04.2021

"Será una forma de recordar a los veteranos de guerra y de mantener en la memoria una reivindicación justa de nuestro país. Creemos que es la manera en la cual debemos prepararnos para los 40 años de esa gesta, que serán un aniversario particular", dijo Rossi a la estatal agencia Télam.Este 2 de abril se conmemora en Argentina el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas.La guerra duró de abril a julio de 1982; sin embargo, durante décadas 122 cuerpos enterrados en el cementerio de Darwin no pudieron ser identificados.A ellos se los llamó 'Soldados Argentinos sólo conocidos por Dios'.En 2017, más de 80 familias de los soldados identificaron cuerpos enterrados en las islas y recuperan sus objetos, gracias al trabajo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que sentó a las partes, abrió las tumbas y contrastó los restos con el material genético de 107 familiares.Por su parte, el ministro consideró que Malvinas "debe ser una causa que los argentinos deben abrazar todos los días. No basta recordar sólo el 2 de abril. Es algo de lo que no nos podemos olvidar como pueblo y como país".Consideró que para el Gobierno de Alberto Fernández la causa de Malvinas "es una prioridad en el ejercicio de la diplomacia del país".

