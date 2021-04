https://mundo.sputniknews.com/20210402/cuando-terminara-la-hegemonia-del-dolar-1110749302.html

Cuándo terminará la hegemonía del dólar

La cuota del dólar en las reservas mundiales de divisas cayó al 59,02% en el cuarto trimestre del 2020. Es el nivel más bajo desde 1995. Cada vez menos países

La cuota del dólar en las reservas mundiales de divisas cayó al 59,02% en el cuarto trimestre del 2020. Es el nivel más bajo desde 1995. Cada vez menos países se fían de la moneda estadounidense.Hace tiempo que Rusia redujo sus tenencias en dólares en las reservas por razones geopolíticas: para reducir su vulnerabilidad ante el posible bloqueo de las cuentas en dólares. Mientras que China aún tiene un margen considerable para reducir los dólares en sus reservas, observó Alexandr Kuptsikévich, analista de FxPro, consultado por el diario ruso Vzgliad."Con la llegada de Biden a la Casa Blanca, las relaciones entre Washington y Pekín no han mejorado, por lo que si la reducción de las reservas de dólares fue una decisión política, seguirán disminuyendo", pronosticó. El rendimiento de los títulos estadounidenses ha bajado de entre el 5 y 6% anterior, al 1 o 2% actual en los últimos 20 años. Cada vez hay menos gobiernos dispuestos a prestar dinero a Estados Unidos con rendimiento tan bajo, señaló Gennadi Salich, presidente de la junta directiva de Freedom Finance Bank.Al mismo tiempo, se amplió la lista de monedas de reserva. Solo en los últimos diez años, fueron incluidos los dólares canadiense y australiano, así como el yuan. Washington intentó evitar durante un tiempo que la moneda china se convirtiera en una moneda de reserva porque sentía la competencia, señala el artículo del diario. Además, el yen y la libra esterlina están aumentando su participación en las reservas de los países. La moneda europea, a su vez, se benefició de la situación actual. La proporción del euro en las reservas de divisas superó el 20% y empezó a crecer en 2020.Pero hay que entender que la hegemonía del dólar no puede ser derrotada rápidamente. Es una guerra prolongada, advierten los analistas. "Con el ritmo actual de reducción de la cuota del dólar en las reservas —menos 10 puntos porcentuales en 18 añosؙ—, esta habrá caído por debajo del 50% para finales de la década de 2030. Pero este proceso puede ir más rápido. La cuota del dólar puede caer por debajo de la mitad mucho antes de 2030", admitió Kuptsikévich.Otro experto pronostica que la proporción de la moneda estadounidense en las reservas no llegará al 40% antes de 2050, teniendo en cuenta los ritmos actuales de la desdolarización. Al mismo tiempo, el euro aumentará su cuota, pero es probable que siga en el segundo puesto con una cuota de entre 30 y 40%."La cuota del yuan no superará el 10% en nuestra vida. En el mejor de los casos, será la tercera o la cuarta por su peso entre las monedas de reserva", concluyó Salich.

2021

