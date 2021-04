https://mundo.sputniknews.com/20210402/colonizar-marte-requiere-arquitectura-y-una-idea-chilena-llego-a-la-nasa-1110730328.html

Colonizar Marte requiere arquitectura, y una idea chilena llegó a la NASA

Colonizar Marte requiere arquitectura, y una idea chilena llegó a la NASA

"Estudiamos de qué manera podríamos llegar a habitar el planeta desde el punto de vista técnico y humano; cómo se va a desarrollar la vida de seres humanos

2021-04-02T00:22+0000

2021-04-02T00:22+0000

2021-04-02T00:22+0000

impresión 3d

arquitectura

américa latina

conquista espacial

marte

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1110730861_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_6b93320bc187454c806ab502c3ffbba7.png

"Estudiamos de qué manera podríamos llegar a habitar el planeta desde el punto de vista técnico y humano; cómo se va a desarrollar la vida de seres humanos allá. Y la arquitectura tiene mucho que decir en cómo se organiza el trabajo, cuál va a ser la relación con los robots", ejemplifica el arquitecto José Miguel Armijo, del equipo que se presentó al desafío 3D-Printed Habitat Challenge de la NASA, en entrevista con Sputnik.La llegada del robot explorador Perseverance a la superficie de Marte a principios de 2021 abre nuevas puertas hacia un futuro cada vez menos distante. La NASA busca evidencias de vida remota en el planeta rojo mientras también recoge muestras del suelo para estudiar en la Tierra tras el regreso del robot astronauta. La exploración geológica del terreno y del clima marciano permite avanzar en la planificación en curso para misiones humanas.Más adelante, después que Marte reciba a sus primeros visitantes humanos, el paso siguiente podría ser habitar el planeta. Pero mientras tanto, ya se adelantan los proyectos para hacerlo viable, lo que incluye la arquitectura. Para desarrollar su proyecto, Armijo y el equipo tuvieron que dimensionar incluso que "la mayoría de estas faenas van a tener que ser con robots semiautomáticos".El chileno que trabaja en el estudio internacional de arquitectura Perkins Eastman visualizó las posibilidades y, junto con antiguos compañeros de la Universidad Católica de Chile, presentó a la NASA un diseño para la construcción de las primeras viviendas que podrían llegar a existir en una eventual colonización de Marte.Su proyecto presentó una casa en forma de domo, como una concha marina o un iglú, que en su interior cuenta con todo lo necesario para desarrollar la vida. Y donde se incluye áreas de deporte, plantas hidropónicas que generen oxígeno, zona de drones que van a ser los que salgan a explorar, junto con un mirador para ver el planeta desde la vivienda.La propuesta fue una de las 15 finalistas entre miles de postulantes de la convocatoria mundial que organizó la agencia espacial norteamericana para crear diseños de hábitats funcionales en Marte. "Nosotros creemos que ya hay un conocimiento ahí, sobre todo en el trabajo de habitaciones con suelo, en forma de adobe, de otros tipos de construcción con tierra. Y si a eso le sumamos la tecnología, tenemos mucho camino recorrido ya", añade. Para el arquitecto, la información que está trasmitiendo el Perseverance permite saber más del suelo marciano, por lo que "tenemos más pistas de cómo construir, de qué materiales hay allá, para poder empezar a pensar en fabricar remotamente los hábitats". Construcción con material marciano e impresión 3DDe hecho, Armijo junto con el grupo de arquitectos, quienes no tenías estudios específicos en materia de exploración espacial, investigaron todo lo relacionado con el cuarto planeta del sistema solar, lo que les permitió reconocer que, usando las cualidades del suelo marciano, se podrían formar vidrios y barro para el exterior de las viviendas, con lo que se evitaría llevar insumos desde la Tierra.Asimismo, los profesionales priorizaron un diseño de forma redonda y con impresión 3D, que permite una continuidad en la construcción. "La impresión 3D, la técnica, es básicamente como si tuviera una máquina de helado, que sale helado en una forma continua. Entonces tienes que mantener la consistencia del material, homogénea para ir dibujando en círculos hacia arriba el domo", explica. "Por eso tiene esta forma más de domo y también evoca por ejemplo un molusco donde también las mismas flexiones del caparazón van haciendo más rigidez donde es necesario", detalla Armijo.Pero también para el equipo, junto con la forma, era importante el lugar donde se debía emplazar la casa. Tras estudiar la geografía marciana propusieron el Valles Marineris, que es una depresión que queda en la mitad del planeta y es donde se ubica el punto más bajo de Marte. Esto último, indica Armijo, resulta muy significativo porque "para cualquier tipo de faena de impresión 3D vas a necesitar agua y vas a necesitar el material que hay allá". Material del suelo marciano, que es rico en silicio y en hierro, detalla, pero que se debe conocer mejor su composición "para poder avanzar en esta idea de colonizar Marte".Nada en el diseño de las viviendas quedó fuera, ya que también contemplaron el grosor de la casa, la que se proyecta en un metro para proteger de la radiación solar directa que llega al planeta, además de los potenciales impactos de meteoritos. Asimismo, se pensó en un sistema de reciclaje de agua y desechos, como es el caso de la Estación Espacial Internacional, incorporando con ello la sustentabilidad del lugar.El factor hieloJuan Miguel Armijo además comenta que este proyecto, presentado hace cinco años y que hoy se potencia tras el aterrizaje y exploración del Perseverance en el planeta rojo, se distinguió por las características del terreno donde se proyectó. "Nosotros nos posicionábamos respecto a un cerro, dándole la espalda al sol, protegiendo más a los astronautas de la radiación que, por no tener atmosfera y no tener campo magnético, Marte va a estar más expuesto a los vientos solares".Sin embargo, lo que llamó más la atención y la razón por la que, en palabras del arquitecto, "ganó al final, fue que estuvo diseñada en base a hielo completamente. Es un iglú de hielo y el agua es muy buena para aislar esta radiación solar. Como se sabe en todos los reactores nucleares se ocupa mucho el agua para aislar, entonces tiene sentido de hacer básicamente un iglú para resguardar a los astronautas"."En Marte no es posible tener agua en forma líquida, en Marte no hay agua en forma física en la superficie, la única manera sería tener hielo. Y Marte es más frío, mucho más frío que la Tierra, no es caluroso y tiene mucha menos radiación solar porque está más lejos [del Sol], tiene menos calor, pero más radiación que es una distinción ahí. Por lo tanto, funcionaría este modelo de impresión en agua", añade. Con el suelo marciano se pueden hacer distintos tipos de mezcla, explica el arquitecto, y se podría sacar el silicio y derretirlo para transformarlo en vidrio, "y es una de las capas de nuestra propuesta; y otra capa es básicamente mezclarlo con agua o con el hielo que existe, y hacer una mezcla que se parece más al adobe".Nuevas fronteras Para el desarrollo de la propuesta arquitectónica se requería una máquina 3D que pudiera imprimir las casas, una tecnología que en últimos años se ha ido posicionando en varios procesos constructivos. Sin embargo, la falta de financiamiento paralizó el avance práctico del proyecto, lo que sí lograron los otros finalistas. "Los que avanzaron a otras fases en el proyecto de la NASA tuvieron financiamiento para poder imprimir en 3D, en vivo, una parte del edificio, con esta mezcla de tierra, agua. Incluso algunos de los que pasaron a segunda etapa mezclaban la tierra con plásticos, con desechables. Entonces tener acceso a poder hacer una máquina de verdad e imprimir parte del edificio sería perfecto", cuenta ArmijoHoy, a pesar de la falta de financiamiento para esta etapa del proyecto, el arquitecto sigue planteándose nuevos desafíos en la arquitectura espacial, y se encuentra a la espera del resultado de un nuevo concurso de hábitats del futuro, que se conocerá en mayo, donde postuló con un modelo de vivienda para instalar en asteroides, y que hizo junto con la startup SpaceRobotics. La propuesta plantea la posibilidad de habitar el cordón de asteroides que está ubicado entre Marte y Júpiter, un proyecto con el que se pretende ampliar los límites de exploración y colonización humana.

/20210306/robot-perseverance-da-su-primer-paseo-por-la-superficie-de-marte-1109597203.html

/20200709/un-cientifico-revela-como-sera-posible-protegerse-de-la-radiacion-en-la-luna-y-marte-1092024795.html

/20210311/robot-perseverance-de-la-nasa-realiza-su-primera-grabacion-de-sonido-en-el-superficie-de-marte-1109824687.html

/20200121/cientificos-rusos-proponen-13-asteroides-para-usar-sus-recursos-en-colonizacion-de-marte-1090196308.html

marte

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Carolina Trejo https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108973/03/1089730351_0:173:2048:2221_100x100_80_0_0_d75ccddc27ac10676e247ef117f74b8d.jpg

Carolina Trejo https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108973/03/1089730351_0:173:2048:2221_100x100_80_0_0_d75ccddc27ac10676e247ef117f74b8d.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Carolina Trejo https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108973/03/1089730351_0:173:2048:2221_100x100_80_0_0_d75ccddc27ac10676e247ef117f74b8d.jpg

impresión 3d, arquitectura, conquista espacial, marte