https://mundo.sputniknews.com/20210401/san-marino-afirma-que-gracias-a-la-vacuna-rusa-sputnik-v-comenzo-a-inmunizar-su-poblacion-1110701276.html

San Marino afirma que gracias a la vacuna rusa Sputnik V comenzó a inmunizar su población

San Marino afirma que gracias a la vacuna rusa Sputnik V comenzó a inmunizar su población

El titular de San Marino, país que está rodeado por el territorio italiano, recordó que a principios de enero fue firmado un protocolo especial con Italia y la

2021-04-01T11:09+0000

2021-04-01T11:09+0000

2021-04-01T11:17+0000

internacional

sputnik v (vacuna)

vacuna contra coronavirus

europa

san marino

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0f/1093835784_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_7a4a23a0e9cde66dba27b6526a561a86.jpg

El titular de San Marino, país que está rodeado por el territorio italiano, recordó que a principios de enero fue firmado un protocolo especial con Italia y la UE sobre el suministro de las vacunas aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), pero, "por razones burocráticas y administrativas", en febrero no había ninguna vacuna."Debo decir que entonces tuvimos que desbloquear la delicada situación en la que éramos el único país de Europa que no podía vacunar a nadie. Y gracias a Sputnik pudimos hacerlo e iniciar la campaña de vacunación, que ahora se está plasmando de manera muy activa", subrayó el funcionario.Como San Marino no es miembro de la UE, no tuvo que esperar la autorización de la EMA para usar el fármaco ruso. Las autoridades sanmarinenses se decidieron por aplicar Sputnik V partiendo de la opinión favorable del Instituto Italiano de Enfermedades Contagiosas Lazzaro Spallanzani y después de estudiar la información publicada en la revista científica The Lancet."Además, cuando establecimos contactos con el RDIF, sus representantes nos proporcionaron documentación sobre los estudios que habían realizado. Enviamos esos documentos a las autoridades competentes de San Marino, el Comité de Bioética y el Comité de Investigación Científica, que confirmaron la seguridad de la vacuna", destacó Ciavatta.Al tomar la decisión, las autoridades de San Marino también tuvieron en cuenta el hecho de que más de 20 países ya habían aprobado para ese momento el uso de Sputnik V.Al referirse a las reacciones adversas a la vacuna, Ciavatta aseguró que fueron muy pocas y se manifestaban en fiebre alta y dolor de cabeza, y duraron solo unas horas."No registramos ningún tipo de consecuencia grave, Consideramos que se trata de una vacuna segura", recalcó el titular.El ministro destacó el alto nivel de las relaciones entre San Marino y Rusia, agregando que Moscú siempre mostró su disposición a cooperar."No me queda más que confirmar el maravilloso estado de nuestras relaciones y expresar la esperanza de que se desarrollen aún más para beneficio mutuo", resumió Ciavatta.De acuerdo con datos del Instituto de Seguridad Social de San Marino, desde el inicio de la epidemia en el país se han registrado 4.730 casos de coronavirus, durante ese período fallecieron 84 pacientes con COVID-19, más de 4.000 personas se recuperaron del virus.El primer lote de la vacuna rusa llegó al país el pasado 23 de febrero, y un día después las autoridades comenzaron la campaña de vacunación de la población.

/20210315/san-marino-recibe-numerosas-solicitudes-de-italianos-que-desean-vacunarse-con-sputnik-v-1109993517.html

san marino

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

sputnik v (vacuna), vacuna contra coronavirus, europa, san marino