Publican una carta de Dzerzhinski sobre una vigilancia a Iósif Stalin

"Hoy, al entrar en el teatro con Stalin, me he dado cuenta de que había una persona sospechosa cerca de la puerta que estaba leyendo el anuncio pero mirando con mucha astucia el coche en el que llegamos, y a nosotros. A la salida del teatro, también había un tipo (otro) y también estaba leyendo el anuncio. Si no eran de los nuestros, definitivamente debemos estar atentos. Averígüelo e infórmeme", señaló Dzerzhinski.