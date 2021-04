https://mundo.sputniknews.com/20210401/prostitutas-brasilenas-dejan-de-trabajar-por-covid-19-y-piden-prioridad-en-la-vacunacion-1110723162.html

Prostitutas brasileñas dejan de trabajar por COVID-19 y piden prioridad en la vacunación

"Nuestro trabajo es de contacto físico diario y con varias personas, somos muy vulnerables y deberíamos estar incluidas en algún grupo de riesgo", explicó la

Vieira puntualizó que las prostitutas no quieren adelantar a nadie en la fila para vacunarse, pero pidió que se las vea "con ojos de humanidad" y que se las considere un grupo especialmente expuesto al riesgo de contraer la enfermedad.Según ella, no hay condiciones de seguir trabajando sin vacunar a las profesionales del sexo, por lo que la entidad recomendó a sus afiliadas parar, a pesar de que es difícil asegurarse de que todas lo hagan.Sobre las mujeres que por cuestiones de vulnerabilidad social no puedan dejar de trabajar, Vieira pidió que sigan con cuidado los protocolos sanitarios, exigiendo a sus clientes el uso de máscaras y gel desinfectante.El estado de Minas Gerais (sureste) atravesó en marzo el peor mes de la pandemia, con más de 2.500 fallecidos por COVID-19, y con una tasa de ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales que supera el 91%.

