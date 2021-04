https://mundo.sputniknews.com/20210401/peru-se-celebra-el-ultimo-debate-de-cara-a-los-renidos-comicios-presidenciales-1110709204.html

Perú: Se celebra el último debate de cara a los reñidos comicios presidenciales

El debate, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, estuvo dividido en cuatro bloques temáticos: lucha contra la pandemia de COVID-19, educación,

El debate, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, estuvo dividido en cuatro bloques temáticos: lucha contra la pandemia de COVID-19, educación, seguridad ciudadana, e integridad pública y lucha contra la corrupción.A pesar de tratarse del último debate antes de las elecciones, no logró perfilar un posible ganador para los reñidos comicios. Según reciente encuesta de intención de voto realizada por el Instituto de Estudios Peruanos, un 27% de electores todavía no ha elegido un candidato, mientras el 20.2% de los encuestados respondió que votará en blanco.Aunque con un margen muy pequeño con respecto a los cinco lugares siguientes, el candidato que encabeza las encuestas es Yonhy Lescano, del partido de centroderecha Acción Popular, con un 11,4 por ciento, quien expuso sus posturas en el último debate.HondurasSe ha conformado una nueva caravana de migrantes. En esta ocasión, la mayoría de ellos son jóvenes que no logran conseguir un trabajo u oportunidades de estudio en su país natal, por lo que deciden marcharse.MéxicoEl presidente Andrés Manuel López Obrador al rendir su primer informe trimestral de actividades de 2021, agradeció el desempeño de las Fuerzas Armadas a lo largo de su gobierno y aseguró que las acusaciones de que su administración militariza al país carecen de sustento.Estos y otros temas en esta edición de '500 millones'.

