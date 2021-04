https://mundo.sputniknews.com/20210401/no-todo-es-netflix-las-novedades-para-ver-en-el-feriado-de-semana-santa--1110727287.html

¡No todo es Netflix! Las novedades para ver en el feriado de Semana Santa

En Uruguay, particularmente, la Semana Santa ha sido resignificada. No solo pasó a ser conocida como Semana de Turismo, sino que incluye todos los días

En Uruguay, particularmente, la Semana Santa ha sido resignificada. No solo pasó a ser conocida como Semana de Turismo, sino que incluye todos los días hábiles, de lunes a viernes, aunque sea laborable para trabajadores del sector privado. Por otro lado, en gran parte de América Latina, los jueves y viernes santo son feriados para toda la población. Más allá de a quienes les toca trabajar o no en esos días, lo cierto es que son tiempos de encierro en casa e igual se puede disfrutar el fin de semana. ¿Qué novedades hay disponibles en el menú de las plataformas de streaming más populares? Y, ¡ojo! No todo es Netflix.Semana Santa 2021: ¿qué películas y series ver?Si te gusta el cine y quieres conocer producciones originales de América Latina, Retina Latina es la página que te estaba faltando. En este Netflix latino completamente gratuito puedes encontrar películas, cortometrajes y documentales de toda clase de géneros de Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay. Allí puedes encontrar clásicos como 25 Watts (2001), largometraje uruguayo dirigido por Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll, y La casa de la vida (2018), documental de Colombia dirigido por Juan Fernando López.Aquí puedes ingresar a la página. Del 21 de febrero a mayo de 2021 está disponible online la sexta edición del Festival de Cine Lengua Materna, de la Institución Smithsonian, que "celebra la diversidad cultural y lingüística del mundo presentando una diversidad de películas y cineastas, destacando el papel crucial que juegan las lenguas en nuestra vida diaria", según indica su página. La grilla es inmensa, y las películas están disponibles en determinados días. Mira todos los detalles aquí.Disney Plus ofrece una gran variedad de contenido, y aunque muchos pueden creer que esta plataforma es solo para niños, hay muchas películas para que mire toda la familia. A los éxitos como Soul (2020) y clásicos de todos los tiempos como Toy Story (1995), se suman estrenos como la miniserie Falcon y el soldado de invierno (2021), basada en los personajes de Marvel Comics Sam Wilson (Falcon) y Bucky Barnes (Soldado de Invierno) y ambientada en el universo cinematográfico de Marvel.Esta plataforma de streaming también tiene contenidos para todos los gustos.La galería de los corazones rotos (2020) es uno de sus mayores éxitos. La película sigue a Lucy, una veinteañera que trabaja en una galería de arte de Nueva York y que es una acumuladora emocional.Aquí puedes ver el catálogo para América Latina.La plataforma de cine y series está llena de contenidos para todos los gustos, que puedes visitar en este link. Su estreno más reciente es la película documental Lemebel, que cuenta la historia del escritor y artista visual chileno Pedro Lemebel, desde la fundación del colectivo de Las Yeguas del Apocalipsis en plena dictadura, y sus batallas contra los prejuicios sociales y su muerte en 2015 producto del cáncer. Mira el tráiler:Si tienes esta plataforma, hay múltiples estrenos interesantes para ver, ¡y para todas las edades!Supongamos que Nueva York es una ciudad (2021), de Martin Scorsese, es una miniserie documental en la que la reconocida escritora estadounidense Fran Lebowitz analiza los aspectos más interesantes de la capital, en su clásico tono ácido y divertido. Otra serie que ha tenido muchísimo éxito es la serie española Sky Rojo (2021), de los creadores de La casa de Papel (2017), la historia de tres víctimas de trata que deciden huir de sus proxenetas. Para los más pequeños, también hay novedosas opciones, por ejemplo, Agencia secreta de control mágico (2021), donde los clásicos personajes Hansel y Gretel se convierten en agentes estrella del Departamento de Seguridad Mágica luego de escapar de la casa de caramelos de la bruja que los tuvo prisioneros. ¡Mira el tráiler!

