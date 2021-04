https://mundo.sputniknews.com/20210401/fotos-hyundai-anuncia-la-presentacion-de-su-nueva-camioneta-compacta-1110710369.html

Fotos: Hyundai anuncia la presentación de su nueva camioneta compacta

Fotos: Hyundai anuncia la presentación de su nueva camioneta compacta

El esperado todoterreno parece ser una copia del Hyundai Tucson, pero con algunas diferencias marcadas en sus detalles.

2021-04-01T15:03+0000

2021-04-01T15:03+0000

2021-04-01T15:03+0000

tecnología

motor

hyundai

industria automotriz

automovilismo

automóviles

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/01/1110709850_0:0:911:512_1920x0_80_0_0_d94768a78be56a36acad297c4495f5ea.jpg

El esperado todoterreno parece ser una copia del Hyundai Tucson, pero con algunas diferencias marcadas en sus detalles. Por el momento, en las fotos de la Santa Cruz se puede ver una parrilla integrada al juego de iluminación que cuenta con tres líneas laterales en la parte delantera, además de líneas horizontales de luz LED en la parte trasera y relieves curvilíneos en el exterior de su carrocería.Por otro lado, se ha mantenido la forma de las ventanas laterales y la forma de la parte trasera aunque esta versión ahora cuenta con cuatro puertas.Se prevé que el principal mercado de la Hyundai Santa Cruz sea América del Norte, donde probablemente el modelo ofrezca motores de gasolina con una capacidad de 2.0 y 2.5 litros. Varios detalles aún no están confirmados, pero no se descarta que la compañía coreana esté preparando una versión híbrida.Lo cierto es que la camioneta compacta Santa Cruz se ensamblará en la planta de Hyundai en Alabama y será una dura competencia para la Tacoma de Toyota, la Ford Ranger y la Ford Maverick, que aún no está en el mercado.

/20210227/hyundai-revela-una-imagen-exclusiva-de-su-nuevo-todoterreno-ligero-1109324220.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

motor, hyundai, industria automotriz, automovilismo, automóviles