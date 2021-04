https://mundo.sputniknews.com/20210401/el-propietario-de-ever-given-espera-resolver-el-caso-por-via-extrajudicial-1110711321.html

El propietario de Ever Given espera resolver el caso por vía extrajudicial

El propietario de Ever Given espera resolver el caso por vía extrajudicial

"El caso no llegará hasta la etapa de juicio, el propietario del carguero quiere pagar la compensación en el marco de un arreglo pacífico", afirmó Mamish

Descartó también la detención del capitán del carguero o la aplicación de cualquier medida jurídica contra él.Además, según Mamish, la investigación "va a durar una semana, no más".Precisó que las compensaciones a los propietarios de buques que se quedaron atascados por el incidente, las pagarán las compañías internacionales de seguros.El 23 de marzo el supercarguero Ever Given perteneciente a la compañía japonesa Shoei Kisen y gestionado por la compañía Evergreen Marine Corporation de Taiwán, encalló en el kilómetro 151 del canal de Suez.El buque que mide 400 metros de eslora y 59 de manga y tiene una capacidad de carga de 220.000 toneladas fue reflotado el 29 de marzo.Según la empresa Gulf Agency Company (GAC), que opera en el canal, al menos 44 embarcaciones estaban a la espera del desbloqueo del canal, y no menos de 300 barcos hacían cola en los accesos a la vía marítima.

