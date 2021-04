https://mundo.sputniknews.com/20210401/el-kremlin-rehusa-comentar-la-huelga-de-hambre-de-navalni-1110703099.html

El Kremlin rehúsa comentar la huelga de hambre de Navalni

(Amplía a partir del párrafo 4) Moscú, 1 abr (Sputnik).- Los casos individuales como la huelga de hambre de un prisionero, están sujetos a la consideración

El 31 de marzo, Navalni se declaró en huelga de hambre, denunciando que las autoridades penitenciarias no le permiten ver a un médico invitado.Previamente el opositor denunció también el empleo de las prácticas de privación de sueño en su contra pues no le permiten dormir ocho horas seguidas ya que los guardias le despiertan cada hora revisando su presencia como un recluso "propenso a escaparse".El 24 de marzo uno de los colaboradores de Navalni, Leonid Vólkov, se mostró "extremadamente preocupado" por lo que calificó como "fuerte deterioro de la salud" del bloguero opositor. Vólkov publicó en la red social Telegram que Navalni tiene "fuertes dolores en la espalda" desde hace unos días y "no siente una pierna". Al opositor solo le dieron dos pastillas de Ibuprofeno, según Vólkov.Por su parte, las autoridades penitenciarias de la provincia de Vladímir informaron al día siguiente que según los resultados del examen médico al que Navalni, entre otros presos, se sometió el pasado 24 de marzo, el estado de salud del opositor "se evalúa como estable y satisfactorio".

