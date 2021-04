https://mundo.sputniknews.com/20210401/colombia-se-alista-para-su-segunda-semana-santa-en-medio-de-restricciones-por-covid-19-1110726281.html

Colombia se alista para su segunda Semana Santa en medio de restricciones por COVID-19

Andrés Pachón Bogotá, 1 abr (Sputnik).- Como si se tratara de una penitencia de la que aún no se sabe su final, los colombianos se aprestan desde este

américa latina

pandemia de coronavirus

semana santa

colombia

religión

Aunque el Gobierno espera poder mitigar ese tercer pico a través de toques de queda nocturnos y restricciones a la movilidad dependiendo del último dígito de la tarjeta de identidad de cada ciudadano (lo que popularmente se conoce como 'pico y cédula'), lo cierto es que la tasa de contagios crece a proporciones más elevadas que en el pico anterior, registrado a comienzos de año como consecuencia de las fiestas de Navidad.La funcionaria hizo el anuncio al término de una reunión con la Mesa Intersectorial de Salud, con la que hizo seguimiento al programa de vacunación y a la atención hospitalaria en la ciudad, que registra un nivel de hospitalización por COVID-19 de 55%, "lo que significa que hay moderación hasta en la ocupación general de UCI (Unidades de Cuidados Intensivos), que es del 65%", aseguró la mandataria.Intensificar medidasAunque Bogotá ha sido la ciudad más afectada por el COVID-19 desde el 6 de marzo de 2020, cuando se detectó el primer caso en el país, otras urbes como Cali (suroeste) y Medellín (noroeste) han debido intensificar sus medidas esta Semana Santa debido a los brotes que empiezan a registrar, mientras que Barranquilla (norte) presenta una ocupación de 86,2% de sus UCI, por lo que los médicos piden que se declare la alerta roja y se confine a la gente por dos semanas.Raquel, de 73 años y quien espera ser vacunada en los próximos días, asegura que permanecerá en la ciudad por miedo al contagio, pero lo cierto es que el 26,8% de los colombianos (13,4 millones de personas) planea viajar durante esta Semana Santa, según cifras reveladas por la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco).El Gobierno, por su parte, se encuentra en una encrucijada, pues ante la necesidad de reactivar el sector comercial y turístico debe afrontar también la responsabilidad de contener el virus en medio de la tercera ola de contagios en el país, un hecho que a diferencia de la alcaldesa de Bogotá el Ejecutivo aún no reconoce de manera oficial.Cambio de tradicionesAsí, viejas tradiciones como las de asistir a procesiones y participar en el lavatorio de pies están restringidas en buena parte del país, pese a que las iglesias pueden oficiar actos religiosos con distanciamiento social.Las medidas preventivas -toques de queda y 'pico y cédula'- entran a regir desde este miércoles e irán hasta el lunes 5 de abril en aquellos municipios donde la ocupación de UCI esté por encima del 70%, anunció el pasado 23 de marzo el propio presidente Iván Duque, quien calificó la determinación como "necesaria".Otras medidas, como la prohibición de fiestas privadas y la recomendación para los viajeros de hospedarse en hoteles y no donde sus familias también están a la orden del día, así como la insistencia en usar el tapabocas, ya que se observa cierta laxitud por parte de algunos ciudadanos en mantener esa precaución a raíz de la vacunación masiva que se realiza desde el pasado 17 de febrero en todo el país.Como dijo a Sputnik un feligrés: "Esperemos que con la vacunación las cosas mejoren para el otro año, no sea que sigamos en este martirio".

colombia

