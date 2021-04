https://mundo.sputniknews.com/20210401/biden-no-puede-con-las-escaleras-el-mandatario-tropieza-otra-vez-al-subir-al-avion--video-1110704352.html

Biden no puede con las escaleras: el mandatario tropieza otra vez al subir al avión | Vídeo

La grabación del incidente muestra a Biden luciendo una gabardina color beige, con un paraguas en una mano y su maletín en la otra, mientras sube con cuidado

La grabación del incidente muestra a Biden luciendo una gabardina color beige, con un paraguas en una mano y su maletín en la otra, mientras sube con cuidado las escaleras empapadas de lluvia.En la mitad de la escalera se ve al presidente casi perdiendo un paso, pero el mandatario logró recomponerse rápidamente. A pesar del tropiezo, Biden logró llegar a la entrada. El personal de la Casa Blanca declaró que Biden "estaba bien". Casi dos semanas antes de este incidente, Biden también había tropezado tres veces mientras subía al avión presidencial. El incidente fue posteriormente descartado como un simple percance que ni siquiera requirió atención médica.Kate Bedingfield, directora de comunicaciones de la Casa Blanca, informó que a pesar de los tropiezos a tenido Biden al subir las escaleras del avión presidencial el mandatario se encuentra bien. "Me alegra informar de que está bien, y que ni siquiera ha necesitado atención del equipo médico que viaja con él", explicó.Sin embargo, el accidente no tardó en suscitar preocupación por el bienestar del presidente y dudas sobre si es apto o no para cumplir su mandato de cuatro años.

