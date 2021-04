https://mundo.sputniknews.com/20210401/athletic-club-el-premio-a-la-diferencia-1110721236.html

Athletic Club, el premio a la diferencia

Athletic Club, el premio a la diferencia

BILBAO, ESPAÑA (Sputnik) — En el mundo de las grandes ligas europeas de fútbol solo un club puede presumir de competir exclusivamente con jugadores de su... 01.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-01T18:59+0000

2021-04-01T18:59+0000

2021-04-01T18:40+0000

fútbol

athletic club de bilbao

deportes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/01/1110721108_0:0:662:372_1920x0_80_0_0_ad413612b75ce974d7d75ab3fdf7a33a.jpg

Este mes de abril, el conjunto bilbaíno que es además junto con Real Madrid y FC Barcelona el único que ha jugado todas las temporadas de la primera división de la Liga española, afronta además otra circunstancia única: disputará dos finales de la Copa del Rey española en tan solo quince días.Esta carambola de la historia se debe, como tantas otras desde el inicio de 2020, a la pandemia del coronavirus. La final de 2020 se suspendió a la espera de poder celebrarse con público y acabó programándose para este mes de abril, a apenas dos semanas de la de 2021.Ambas se disputarán en el estadio de La Cartuja de Sevilla. La primera, este sábado 3 de abril ante la Real Sociedad. La segunda, el 17 de abril, frente al FC Barcelona.Más allá del fútbolPero aparte de lo puramente futbolístico, el arraigo de este club de fútbol en su territorio parece superar lo puramente deportivo.La última muestra de ello se vivía este mismo jueves 1 de abril, a lo largo de todo el recorrido hecho por sus jugadores desde las instalaciones deportivas de Santa María de Lezama, en el corazón de Vizcaya, hasta el aeropuerto de Loiu para tomar el avión con destino a Sevilla.Ciudadanos de todas las generaciones salieron a despedir al autobús del equipo, en una muestra más de la fuerte unión que vincula a este club de fútbol con su territorio.Para Galder Reguera, responsable de proyecto de la Fundación Athletic Club, "lo que tiene el Athletic es que no hay diferencia entre la grada y el público. Los jugadores que están en el campo son representantes de la grada. En otros clubes esta identificación no es posible porque hay jugadores foráneos, que están de paso".Este filósofo y escritor vinculado desde hace más de una década a la entidad a través de la fundación que acerca al club a la sociedad, cita para Sputnik uno de los vídeos elaborados por la institución de cara a estas dos finales, "la gran fuerza del Athletic es la gente que tiene alrededor. En este vídeo se le dice a la gente directamente: "te echo de menos". Yo creo que es el único club que le ha dicho a sus aficionados que les echa de menos".Historia gloriosaEste importante arraigo social está basado también en una historia plagada de épica. Antes de la irrupción de los grandes presupuestos en el mundo del fútbol profesional europeo, a mediados de los 80 y coincidiendo con la concepción del fútbol como un gran negocio, la plantilla rojiblanca era normalmente una de las favoritas para la consecución de la Liga española.Acumula 8 campeonatos ligueros y 23 Copas del Rey, el segundo título en importancia del fútbol español.Las últimas dos ligas se consiguieron en las temporadas 82-83 y 83-84, en esta última se hizo doblete con la Copa, con una plantilla que hizo frente a las estrellas internacionales que por aquel entonces ya empezaban a poblar el fútbol español. Pero antes hubo más onces míticos.Es el caso de los legendarios "Once Aldeanos", la plantilla que el 29 de junio de 1958 ganó la final de Copa en su estadio al Real Madrid del argentino Alfredo Di Stéfano, hegemónico en Europa y equipo favorito del dictador Francisco Franco, una hazaña doble, por lo tanto.Pero este es solo un caso de la épica de un club de cantera del que han salido algunas de las figuras más recordadas del fútbol español: Con estas bases, es lógico que el Athletic despierte simpatías y tenga peñas en lugares muy alejados de su área de influencia natural vizcaína.A más de 2.000 kilómetros de Bilbao, en la localidad grancanaria de Gáldar, Benito López, miembro de la peña Los Leones —apelativo con el que se conoce a los jugadores rojiblancos en la liga española— confiesa para Sputnik que "ser del Madrid o del Barcelona es muy fácil, pero yo nunca he dejado de ser del Athletic. Era muy pequeño cuando ganaron sus dos últimas ligas. Es un equipo que me gusta más porque juega con jugadores de la tierra. Tengo hasta su escudo tatuado en el brazo", explica.Una opinión reforzada desde el club por Galder Reguera, quien explica que "desde la Ley Bosman —la normativa que permitió en 1995 la libre circulación de futbolistas en el espacio de la Unión Europea— el fútbol se ha homogeneizado. Ya no hay tanta diferencia entre un equipo escocés y un equipo alemán, porque en realidad los jugadores son franceses, belgas, rumanos... y en menor parte de la cantera de los clubes. Esto ha ido despertando admiración y simpatías en los últimos años en toda Europa por el Athletic".Una concepción del fútbol considerada romántica por algunos, pero con la que su afición se siente identificada sin fisuras. Habrá que ver en unos días si este modelo futbolístico escribe una página más de su gloriosa historia y consigue dos Copas del Rey en tan solo quince días; sin embargo, la mayor victoria no será esa, la mayor victoria, como recitó en verso el intelectual vasco Jon Maia, "es ser quienes somos".

/20210331/espana-evita-la-polemica-en-un-partido-contra-kosovo-que-no-reconoce-como-pais-1110676217.html

/20210331/la-uefa-permite-5-cambios-en-partidos-de-la-eurocopa-2020-1110667292.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Jon Cordero

Jon Cordero

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Jon Cordero

fútbol, athletic club de bilbao, deportes