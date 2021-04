https://mundo.sputniknews.com/20210401/america-latina-vive-la-vispera-de-un-entorno-politico-mas-favorable-pero-la-pandemia-condiciona-1110697086.html

"América Latina vive la víspera de un entorno político más favorable pero la pandemia condiciona"

"América Latina vive la víspera de un entorno político más favorable pero la pandemia condiciona"

El 2021 es un año de grandes perspectivas y cambios para Latinoamérica. El 11 de abril será un domingo clave con varios comicios que pueden cambiar el perfil... 01.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-01T08:51+0000

2021-04-01T08:51+0000

2021-04-01T08:51+0000

voces del mundo

covid-19

méxico

perú

latinoamérica

crisis

relaciones

elecciones

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/01/1110697061_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_ac5a388f159ad9b53fb886cb334787de.jpg

"América Latina vive la víspera de un entorno político más favorable pero la pandemia condiciona" "América Latina vive la víspera de un entorno político más favorable pero la pandemia condiciona"

Voces del Mundo habló con el investigador y ensayista Atilio Borón sobre cuáles serán, en su opinión, los principales focos políticos para lo que resta del 2021. El programa deberá suspenderse transitoriamente por razones de fuerza mayor y nos pareció importante centrarnos en los posibles escenarios futuros para la región y el mundo. Hay altas posibilidades de que el próximo 11 de abril, por ejemplo, se inicie una etapa de cambios importantes en América Latina.Boron recordó que el 11 de abril habrá elecciones en Ecuador, donde "los datos vienen bien para Andrés Arauz", así como "un referendo constitucional en Haití y segunda vuelta en algunos departamentos de Bolivia".En Perú, las presidenciales incluyen a 18 postulantes, de los cuales "hay uno solo que tiene 13 por ciento de intención de voto y tres candidatos para entrar al balotaje, entre ellos Verónika Mendoza, de una coalición de centroizquierda".En Chile, "el presidente Sebastián Piñera viene dando señales de que postergará las elecciones –de constituyentes y autoridades regionales y municipales– porque la pandemia está fuera de control en ese país", agregó.Estas jornadas electorales tendrán una suerte de continuación con las "elecciones federales y locales de junio en México, donde se renueva la Cámara de Diputados". La votación será el primer test de Andrés Manuel López Obrador desde su triunfo en 2018.El doctor en Ciencia Política por la Universidad de Harvard dijo que "hay buenas chances de que el mapa político cambie para bien". E incluso arriesgó que "no debería extrañar si hay elecciones anticipadas en Brasil, porque la situación allí es un polvorín".Borón trazó además un panorama global para el 2021. Evaluó la política del presidente demócrata norteamericano hacia la región. "Joe Biden no se va a apartar tanto de lo que hizo Trump. Las sanciones económicas contra Venezuela y Cuba no fueron revertidas", afirmó.Luego señaló que el gobierno de Bolsonaro "fue golpeado por el triunfo de Biden, pero para un país como Argentina, no habrá cambios significativos". "La relación con Argentina se llevará a cabo a través del Departamento del Tesoro y del FMI", concluyó.El equipo de Voces del Mundo, integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani, Patricio Porta y Diana Martínez Tancredi repasó los más importantes acontecimientos y entrevista de más 1.270 emisiones realizadas desde abril de 2016 y los mensajes de cariño y agradecimiento de nuestra audiencia. Estamos seguros de que este desafío pasará y en unos meses nos reencontrarnos. Hasta pronto.

méxico

perú

chile

eeuu

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Telma Luzzani https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/105865/61/1058656150_1280:0:5024:3743_100x100_80_0_0_f7b8ec14721f509718d87f3b6954b925.jpg

Telma Luzzani https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/105865/61/1058656150_1280:0:5024:3743_100x100_80_0_0_f7b8ec14721f509718d87f3b6954b925.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Telma Luzzani https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/105865/61/1058656150_1280:0:5024:3743_100x100_80_0_0_f7b8ec14721f509718d87f3b6954b925.jpg

аудио, covid-19, méxico, perú, latinoamérica, crisis, relaciones, elecciones, joe biden, jair bolsonaro, chile, eeuu, brasil