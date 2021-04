https://mundo.sputniknews.com/20210401/a-punto-de-estallar-burbujas-en-mercados-financieros-de-eeuu-y-la-ue-1110697701.html

¿A punto de estallar burbujas en mercados financieros de EEUU y la UE?

¿A punto de estallar burbujas en mercados financieros de EEUU y la UE?

El cuerpo del delito

2021-04-01T09:21+0000

2021-04-01T09:21+0000

2021-04-01T09:21+0000

al contado

recuperación

crisis

finanzas

inflación

ue

china

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/01/1110697471_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_ac88f3aaf8f40ac31ac50a84c343c170.jpg

¿A punto de estallar burbujas en mercados financieros de EEUU y la UE? ¿A punto de estallar burbujas en mercados financieros de EEUU y la UE?

El cuerpo del delitoGuo Shuqing estima que EEUU y algunos países desarrollados de Europa han ejecutado políticas ultralaxas para tratar de impulsar la recuperación económica, lo que ha tenido efectos colaterales.El funcionario reconoce que en Pekín hay una honda preocupación ante la posibilidad de que las burbujas empiecen a estallar pronto, algo que podría afectar a la economía del gigante asiático al estar expuesto también a los mercados norteamericanos donde tiene lugar la mayor burbuja. En su opinión, se trata del corolario de las medidas agresivas de estímulo.Añadió que ante este escenario, lo más probable es que este año en China suban los tipos, a los que bajó por última vez en 2015 hasta el 1,5% para la referencia de los depósitos, dejándolos desde entonces inalterables. En este sentido, hay que decir que los tipos que marca el Banco Popular de China contrastan con los de EEUU y con los de Europa que no conocen una suba desde 2011.FactoresHay factores macroeconómicos positivos y negativos que están jugando en la evolución de la bolsa, expresa el economista Luis Palme Cané.Entre los factores positivos destaca "una política de estímulos monetarios y fiscales que viene desde el principio de la pandemia que en mi opinión ha evitado más daños de los que actualmente hay, porque sin estas políticas de inyección de liquidez y tasas de interés en cero, el daño económico del confinamiento hubiera sido mucho mayor"."Otro factor positivo a la fecha es todo el esquema de vacunación que ha generado mucho optimismo en los mercados […] más allá obviamente de todo el tema social, muertes, enfermos, etc.", apunta el economista. "El otro factor positivo que hay para la economía, es que durante la época de confinamiento, como la gente no podía salir, si bien han caído mucho los ingresos, también es cierto que la gente que siguió generando ingresos, generó un ahorro acumulado muy importante, porque no pudo gastar".El analista matiza que el primer y fundamental factor negativo que está manejándose ahora, son las expectativas de inflación. "Evidentemente se han incrementado, porque toda esta inyección de liquidez por ahora no ha pegado en los niveles inflacionarios, pero no se puede descartar: se ha multiplicado el circulante por dos o por tres en los últimos dos años en el mundo, y esto todavía no se ha reflejado en un incremento de la demanda de bienes y servicios, porque estamos atravesando una época de fuerte recesión, y ahora un rebote"."Estas expectativas de inflación han hecho que hayan subido las tasas de diez años en EEUU, que estaban en menos del 1%, hoy están en 1,50, y esto evidentemente si sigue creciendo, va a ser un efecto negativo por una simple razón: los costos de pasivos de las empresas van a ser mayores, entonces los resultados van a ser menores", dice sobre el segundo factor positivo."Por último, el tercer factor que puede dañar esta recuperación económica, es el temor que tienen los mercados a que los bancos centrales vuelvan a cometer el error que cometieron en 2008-2009, que se apresuraron al tapering, es decir, el retiro de los estímulos, y que provocó un pequeño cimbronazo", concluye el economista Luis Palma Cané.

china

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Javier Benítez

Javier Benítez

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Javier Benítez

аудио, recuperación, crisis, finanzas, inflación, ue, china, eeuu