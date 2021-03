https://mundo.sputniknews.com/20210331/zelaya-condena-a-narco-hondureno-presagia-fin-del-gobierno-de-hernandez-1110640956.html

Zelaya: condena a narco hondureño presagia fin del Gobierno de Hernández

(Amplía a partir del quinto párrafo) Managua, 31 mar (Sputnik).- La condena a prisión perpetua impuesta el martes por una corte estadunidense al

américa latina

manuel zelaya

juan orlando hernández

honduras

Como sentencia adicional el tribunal impuso la confiscación de 138.500.000 dólares del patrimonio de Hernández, fruto de sus actividades de narcotráfico."La cadena perpetua contra Tony Hernández tiene una implicación importante para la comunidad internacional: no puede seguir invirtiendo millones de dólares y euros en una institucionalidad que ha sido retratada como fallida en la audiencia de lectura de la condena", apuntó en Twitter el experto hondureño en derecho internacional Joaquín Mejía Rivera, miembro del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe.La condena impuesta por el juez Kevin Castel, de la corte federal de Manhattan (Nueva York, noreste) se basó en los delitos probados de conspirar para transportar drogas a Estados Unidos, porte ilegal de armas, conspiración para usar armas y dispositivos destructivos, y hacer declaraciones falsas.Con la etiqueta #ElTiempoLesDióLaRazon el sitio web de noticias y medios de comunicación Info Data recordó los casos de David Romero, periodista muerto a causa del covid-19 en julio de 2020 mientras cumplía prisión, y el capitán Santos Orellana, que "fueron acosados, denigrados, perseguidos y el capitán hasta fue expulsado de forma deshonrosa, por denunciar públicamente los hechos delictivos de Tony Hernández"."Es un mensaje claro a lo que ha pasado en nuestro país, donde ver que cada una de las instituciones se prestaron para este tipo de flagelo, es un mensaje claro a la institucionalidad y al Gobierno de que Estados Unidos no va a seguir permitiendo estos desordenes", declaró al medio digital Tu Nota el capitán Orellana, quien a principios de febrero había anunciado su intención de presentarse como candidato independiente a las elecciones presidenciales de Honduras el 29 de noviembre próximo.Malas noticiasEn las primeras horas de la mañana del martes el presidente Hernández anticipó a través de Twitter lo que se veía venir en el caso de su hermano.Sin embargo las declaraciones durante la jornada de cierre del proceso judicial iniciado en 2019 fueron contundentes al reafirmar la culpabilidad del hermano del presidente hondureño."El ex congresista hondureño Juan Antonio Hernández Alvarado estuvo involucrado en todas las etapas del tráfico de varias toneladas de cocaína a través de Honduras con destino a Estados Unidos, sobornó a los agentes del orden para proteger los envíos de drogas, organizó una seguridad fuertemente armada para los envíos de cocaína y negoció grandes sobornos de importantes narcotraficantes a poderosas figuras políticas", dijo la fiscal federal de Manhattan, Audrey Strauss.Agregó que Hernández "fue cómplice de al menos dos asesinatos, hoy Tony Hernández recibió, con razón, una sentencia a cadena perpetua".El presidente de Honduras y la sede del Poder Ejecutivo han librado una ofensiva a través de las redes sociales en el empeño de lavar la imagen del primer magistrado, salpicada por imputaciones de soborno durante el juicio a su compatriota Geovanny Fuentes Ramírez, declarado culpable de narcotráfico, el 23 de marzo por una corte de Nueva York.

honduras

2021

