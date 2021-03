https://mundo.sputniknews.com/20210331/vamos-a-comer-un-leon-marino-se-asoma-a-un-barco-para-pedir-comida-1110660784.html

¿Vamos a comer? Un león marino se asoma a un barco para pedir comida

Sus rugidos no necesitaban ser interpretados, pues se notaba que lo que pedía este león marino de Steller era pescado fresco. Un hombre de la tripulación se

Sus rugidos no necesitaban ser interpretados, pues se notaba que lo que pedía este león marino de Steller era pescado fresco. Un hombre de la tripulación se conmovió y le dio un gran pez.Cuando parecía que había hecho una buena obra apareció de la nada un segundo león marino, pero sus rugidos no le funcionaron, pues la tripulación no podía repartir los peces recién cazados a dos grandes mamíferos que habitan en el Lejano Oriente de Rusia y que pueden cazar sus propios peces.

