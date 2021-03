https://mundo.sputniknews.com/20210331/synco-el-internet-socialista-de-chile-y-la-planificacion-de-la-economia-en-tiempos-de-guerra-fria-1110654959.html

SYNCO: El internet socialista de Chile y la planificación de la economía en tiempos de Guerra Fría

El gobierno de Salvador Allende interconectó a centenares de empresas nacionalizadas, para monitorear los índices de producción en distintas áreas y rubros,

El gobierno de Salvador Allende interconectó a centenares de empresas nacionalizadas, para monitorear los índices de producción en distintas áreas y rubros, disponer de recursos necesarios en las líneas de producción y resolver problemas con la asesoría y la dirección de un experto desarrollador de nueva tecnología.Fernando Flores dirigía el proyecto Cybersyn, de la mano con la política de nacionalización en Chile, cuando contactó con Stafforfd Beer, un experto en administración que ya desarrollaba nuevas tecnologías aplicadas al manejo empresarial.El gobierno de Salvador Allende se tomaba en serio la planificación de la economía, así concentraron el diseño, la ejecución y dirección de la política en el Ejecutivo Nacional durante el proceso de nacionalización de cientos de empresas y la explotación de los minerales estratégicos como el cobre. La planificación exhaustiva requería de herramientas tecnológicas de vanguardia para manejar al nuevo gobierno, aliado de la Cuba socialista en tiempos de guerra fría, con enemigos de sobra, como el tiempo lo diría más adelante. "Sinergia Cibernética"Cybersyn, llamado así por Sinergia Cibernética, después denominado SYNCO, se ejecutó con éxito en una primera fase. Unificaron la información relacionada a la producción de las empresas para crear un vínculo entre ellas, se trataba de un sistema nervioso electrónico con unidades interconectadas. SYNCO debía comportarse de manera descentralizada, ser antiburocrático y propiciar la participación de los obreros. 500 dispositivos electrónicos telegráficos, hallados en una bodega militar, conectaron a las empresas nacionalizadas a una sala de operaciones central, para monitorear la producción y la resolución de problemas en tiempo real.Hugo Moyer, Ingeniero Químico, con estudios de posgrado en las áreas de Macroeconomía y Planificación, docente jubilado de la Universidad del Zulia, preside actualmente la Escuela Latinoamericana y Caribeña de Ciencias y Técnicas de Gobierno (ESCOLAG) y fue discípulo de un importante chileno vinculado a la experiencia de la Revolución liderada por Allende que adoptaría a Venezuela como su hogar tras su exilio: Carlos Matus Romo. Moyer, gran estudioso y promotor de la obra de Matus, nos habló de Cybersyn o Proyecto SYNCO. "Era, por lo visto, un proyecto que estaba en las fronteras del conocimiento y del desarrollo científico y tecnológico de esa época. De haberse podido llevar a la práctica, hubiera ayudado a realizar una verdadera y profunda revolución política, económica y social, en Chile, a partir de un revolucionario proyecto científico, técnico y tecnológico liderado por Stafford Beer".Carlos Matus RomoEl economista chileno Carlos Matus Romo es una de las mentes más brillantes e influyentes en el diseño y planificación del gobierno de Salvador Allende. Fue elegido para presidir la Compañía de Acero del Pacífico y creó entonces el Complejo Siderometalúrgico con más de 40 empresas del ramo. Fue designado ministro de Economía y Fomento, y presidente del Consejo de la Corporación de Fomento y Producción (CORFO). En 1973, actuó como asesor económico del presidente de la República y como presidente del Banco Central de Chile. "Supongo que Matus tuvo alguna participación en Cybersyn y es muy posible que de este proyecto surgiera la idea, en la mente del maestro Matus, de crear y hacer uso de una 'Sala Situacional' como instancia de análisis, procesamiento e inteligenciación de información útil que permitiera el seguimiento, monitoreo y las debidas y oportunas medidas de reajuste del sistema y con ello de los planes. Es probable que la idea de la Sala Situacional provenga de las ideas surgidas del intercambio y de los aportes de Stafford Beer quien, ciertamente, puede considerarse el pionero de ese novedoso paradigma", apuntó Moyer.Atraído por los desafíos que plantea la planificación de un gobierno y de un Estado, Matus, desde muy joven, se preparó rigurosamente en prestigiosas universidades. Destacó como docente en los cursos de posgrado en Planificación y Desarrollo dictados por la CEPAL y el ILPES en Santiago de Chile y se mantuvo como asesor en estos centros de investigación adscritos a las Naciones Unidas. Tras el golpe de Estado a Salvador Allende, fue encarcelado y más tarde liberado, viajó a Venezuela para incorporarse al CENDES y asesorar al entonces ministro venezolano de Hacienda, Héctor Hurtado. Más tarde, escogería a Maracaibo, a la Universidad del Zulia, para continuar con su labor como investigador y docente. Antes ya había dirigido al equipo técnico de Naciones Unidas que desarrolló la metodología de los Planes Operativos Anuales que fue adoptada en buena parte de América Latina. En Maracaibo continuó su investigación y el desarrollo de métodos de planificación que superaban las expectativas y preceptos de la planificación tradicional. En un continente en el que la planificación del Estado parece utópica, Matus es una referencia reveladora y controversial. "Hoy, a la luz de la circunstancia a la que nos ha obligado la pandemia del Covid 19 y a los avances tecnológicos de las redes sociales, de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como la posibilidad de diseñar nuevas aplicaciones adaptadas a los requerimientos del gobierno electrónico, no hay dudas de que los conceptos, los métodos y las propuestas de Stafford Beer y las del maestro Carlos Matus pueden potenciar el uso de estos métodos y tecnologías a objeto de facilitar la eficacia, eficiencia y efectividad de la gestión de gobierno. En especial, de quienes pretendemos construir el socialismo como modo de producción superior al capitalismo", indicó Moyer."Podemos concluir que se quiso experimentar en Chile un nuevo modelo político, económico y social, apoyado en la ciencia, la técnica y la tecnología cibernética y no se pudo. Pues, como narra Stafford Beer, al final de su libro Diseñando la Libertad, el mundo opulento, así llama él al imperio, no podía permitir que un país pobre, como Chile o en nuestro caso, como Venezuela, utilizara su libertad para planificar su liberación".Sistemas de baja responsabilidad y mediocridad ultraestable Carlos Matus, en su experiencia ganada en los diversos cargos que desempeñó en Chile y como hombre de confianza de Salvador Allende, logró estudiar los obstáculos que se presentan en la gestión de gobierno. Ya en Venezuela continuó profundizando en sus análisis. Matus se preocupó por generar las herramientas necesarias para resolver aquello que padecían los gobiernos latinoamericanos. "Sus sistemas de Alta Dirección son muy ineficientes", afirmaba.Matus sostenía que los gobiernos estaban hundidos en un "sistema de baja responsabilidad y mediocridad ultraestable", consideraba necesario cambiar el estilo de hacer política, cambiar los sistemas de alta dirección y reformar radicalmente los sistemas de planificación; superar las confusiones que permitían, por una parte, la preferencia que tenían los políticos por la improvisación y no por la planificación, y por otra, el cuestionamiento del contenido de los programas de gobierno, de lo que se pretende hacer, y no de los métodos para diseñarlos, implementarlos y evaluarlos. En este sentido, para Matus, "ningún gobierno puede ser mejor que las herramientas de trabajo que conoce y aplica".El planificador chileno desarrolló distintas teorías: Todas ellas las consolidó en un gran método: Planificación Estratégica Situacional (PES), que resultó de un diálogo intenso con sus discípulos en Maracaibo, entre ellos Hugo Moyer, quienes hicieron aportes muy importantes a este método desde su definición. Moyer conoció a Matus mientras cursaba la Maestría de Planificación del Desarrollo en el posgrado de la Facultad de Administración y Ciencias Económicas y Sociales (FACES) de La Universidad del Zulia, en Maracaibo.Hugo Moyer preside desde 2003 la Escuela Latinoamericana y Caribeña de Ciencias y Técnicas de Gobierno, ESCOLAG, una propuesta de Matus que llevaron a cabo sus discípulos en Maracaibo. Moyer se formó con Matus, su mentor y amigo, por más de dos décadas. "Para mí no sólo fue un honor y un orgullo conocer y compartir con el maestro Matus, sino que lo adopté como el padre que alimentó mis utopías concretas y movió dentro de mí algo tan trascendente que hasta cambié de profesión y me dediqué a tratar de seguir sus pasos, que fueron los de un genio y de un intelectual de talla mundial".

