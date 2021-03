https://mundo.sputniknews.com/20210331/rusia-aun-no-planea-evacuar-a-sus-diplomaticos-de-birmania-1110647000.html

Rusia aún no planea evacuar a sus diplomáticos de Birmania

"Hemos escuchado y visto las informaciones sobre [la evacuación de] la Embajada estadounidense. Pero en nuestro caso, todavía no planeamos evacuar a los

"Hemos escuchado y visto las informaciones sobre [la evacuación de] la Embajada estadounidense. Pero en nuestro caso, todavía no planeamos evacuar a los empleados. No ha habido órdenes. Por lo tanto, no tenemos tales planes. El tema de la evacuación no ha sido planteado", dijo la fuente.El 30 de marzo el Departamento de Estado de EEUU ordenó que todo el personal gubernamental que no realice tareas de emergencia abandone Birmania junto a sus familias lo más pronto posible.El pasado 1 de febrero, pocas horas antes de constituirse el nuevo Parlamento de Birmania, los militares dieron un golpe de Estado, detuvieron a numerosos líderes políticos, entre ellos el presidente Win Myint y la consejera de Estado, Aung San Suu Kyi, y decretaron el estado de emergencia por un año.Los altos mandos del ejército, que gobernaron Birmania durante décadas, justifican el golpe por las denuncias de fraude masivo en las elecciones generales de noviembre pasado, que dieron una clara victoria a la Liga Nacional para la Democracia.La asonada generó un amplio repudio internacional y una oleada de protestas en el país, con miles de personas desafiando la represión y protagonizando protestas callejeras y acciones de desobediencia civil para reivindicar la restauración del gobierno civil y la liberación de los presos políticos.Según la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos, un total de 521 manifestantes birmanos murieron a manos de militares y policías desde el pasado 5 de febrero, y más de 2.600 fueron detenidos.

