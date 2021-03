No sólo Atlántida: las 10 antiguas ciudades que se sumergieron bajo el agua

Bayas era un balneario muy popular de la Roma Antigua situado cerca de la actual Nápoles. Se denominó Bayas por el nombre del timonel de Ulises, Bayo. La mención más antigua data del año 178 a.C. No fue una verdadera ciudad, no tenía magistrados ni monumentos públicos. Fue más bien un conjunto de villas lujosas. En el siglo II a. C., comenzó a ser frecuentada por personajes de la aristocracia romana. Marco Licinio Craso, Lucio Licinio Luculo, Pompeyo, Julio César tuvieron allí sus residencias. Muchos poetas romanos incluidos Horacio, marcial, Séneca mencionan a Bayas en sus obras. La ciudad quedó parcialmente sumergida debido a la actividad bradisísmica local, que elevó y bajó la geología de la masa de tierra alrededor del golfo de Pozzuoli en el siglo VIII d.C. La franja costera de 100 metros con edificios se hundió, sólo las estructuras que se encontraban en la ladera quedaron en la superficie. Actualmente es una de las zonas arqueológicas más importantes de los alrededores de Nápoles.

En la foto: una estatua en el parque arqueológico sumergido de Bayas.