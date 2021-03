https://mundo.sputniknews.com/20210331/navalni-se-declara-en-huelga-de-hambre-en-la-carcel-1110672124.html

Navalni se declara en huelga de hambre en la cárcel

Navalni se declara en huelga de hambre en la cárcel

"Me declaré en huelga de hambre con la exigencia de que cumplan con la ley y permitan que me visite un médico invitado. Así que me quedo hambriento, aunque de

2021-03-31T16:55+0000

2021-03-31T16:55+0000

2021-03-31T16:45+0000

internacional

alexéi navalni

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/02/1094304282_0:0:1145:645_1920x0_80_0_0_435c1b05c1b594fff0f17c1dae2c87bd.jpg

"Me declaré en huelga de hambre con la exigencia de que cumplan con la ley y permitan que me visite un médico invitado. Así que me quedo hambriento, aunque de momento con las dos piernas", escribió Navalni en su cuenta de Instagram.El opositor ruso agregó que el dolor de espalda le pasó a las piernas, primero a la derecha y ahora a la izquierda.

rusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

alexéi navalni, rusia