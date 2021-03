https://mundo.sputniknews.com/20210331/mexico-vive-semana-santa-sin-fiestas-religiosas-y-con-el-riego-del-desbordado-turismo-1110685873.html

México vive Semana Santa sin fiestas religiosas y con el riego del desbordado turismo

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Las autoridades mexicanas alertan a millones de turistas que eviten un nuevo repunte de contagios en la pandemia con un decálogo... 31.03.2021, Sputnik Mundo

La Secretaría federal de Salud presentó un decálogo para que sean seguros los quince días de asueto de las semanas Santa y de Pascua que en este país con más de 80% de católicos paralizan todas las actividades escolares, después de un crudo invierno que incluso dejó sin suministro de gas al norte del país.Decálogo sanitarioEl Gobierno difunde profusamente el decálogo que recomienda a los ciudadanos "disfrutar de paseos en familia cerca de casa".La segunda indicación es aprovechar el tiempo de la principal festividad cristiana en ambiente familiar: "dedícalo a pasar tiempo con tu familia".La siguientes dos sugerencias invitan a visitar "lugares con poca gente", y en caso de salir de paseo hacerlo "en grupos de máximo cinco personas", al aire libre, con buena ventilación.La mitad del decálogo se completa con la sugerencia de "procurar salir en horarios en donde haya menos gente y regresar a dormir a casa".Pero el cumplimiento masivo de la lista, con formato de deberes similar a los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, parece una quimera.El comportamiento de la una gran cantidad de turistas en las playas contraviene todas esas normas, y da la impresión que más de un año de encierro y la llegada de más de 10 millones de dosis de diversas vacunas contra COVID-19 empuja a multitudes a tomar riesgos.Las autoridades no descartan un tercer repunte de los contagios cuando terminen las festividades, por eso las 10 recomendaciones prosiguen con una invitación a limitar al máximo los contactos.La sexta recomendación es pasar las festividades con familiares o amistades: "Ten encuentros seguros, con un máximo de ocho personas, sana distancia".El séptimo consejo tiene un corte religioso: "Si participas de los eventos religiosos, hazlo desde casa".Las propias autoridades eclesiásticas han suprimido toda festividad, y la reconstrucción de los pasajes de la vida de Jesús no se hará en procesiones multitudinarias, sino por vía remota, por radio, televisión o internet.La temporada se conjuga con una ola de calor que ha disparado la temperatura en la zona central del país a los 28 grados y hasta 30 grados, con sequías y escasez de agua en pleno estiaje.Por esa razón, el octavo consejo es: "Protégete del calor, usa ropa ligera, lentes, protector solar e hidrátate".El decálogo lo cierra la más genérica de las normas, que parece la más difícil de cumplir para millones de turistas, políticos y funcionarios: "si te es posible, quédate en casa".Recuperación económicaEl sector turístico, uno de los más golpeados por la pandemia de coronavirus espera que este año lleguen 30 millones turistas internacionales, superando en 23% las visitas recibidas en 2020.Si ocurriera ese escenario el flujo de divisas sumaría unos 14.400 millones de dólares; casi 30% más que el año pasado, disparando la ocupación hotelera arriba del 50%, solo 10% debajo de los niveles de 2019, antes de la contingencia.Uno de los datos que ha relajado más a la población, en comparación con el año pasado, es que ya son casi 10 semanas consecutivas de descenso de los contagios, a pesar de los llamados de las autoridades a "no bajar la guardia".Muchos lugares emblemáticos para el turismo, como el sureño estado montañoso de Oaxaca, con su espléndida capital colonial con el monasterio de Santo Domingo y las pirámides de Monte Albán, que floreció en siglo VIII, ha tomado medidas de control rigurosas para que la ola de turistas no deje una secuela trágica de contagios.Las autoridades de ese estado que posee playas nudistas en sus costas del Pacífico decidieron imponer multas por unos 25 dólares a cada turista que no porte cubrebocas, un rigor no visto entre políticos y funcionarios.La Arquidiócesis de México llamó a la población a no tomar a la Semana Santa como un periodo para fiestas privadas y aglomeraciones.Los jerarcas lanzaron la advertencia a evitar el egoísmo ante "una tercera ola de contagios, que son vidas humanas, historias de dolor, a las que no podemos darles la espalda".Más de 200.000 personas han muerto en este país oficialmente, y más de 2,2 millones han contraído COVID, con un elevado índice de 9% de letalidad entre las personas contagiadas, pero el llamado de la primavera boreal con sus jacarandas y bugambilas floridas es tentador.

