Marruecos suspende los vuelos con España y unos 3.000 españoles quedan allá atrapados

31.03.2021

Tras decretar las autoridades marroquíes el 30 de marzo la suspensión de todos los vuelos procedentes y con destino a España y Francia ante un repunte de los casos de infección ligados a la detección de nuevas variantes del virus, el Ministerio de Exteriores español cifra en 3.000 personas la cantidad de viajeros españoles afectados por la medida. En una entrevista concedida a la emisora de radio Onda Cero, la ministra Arancha González Laya ha llamado a la responsabilidad y conminado a los ciudadanos a no desplazarse al extranjero, dado que los países del entorno también imponen restricciones a la movilidad. "No basta con recurrir al Ministerio de Exteriores, que siempre va a estar ahí. Lo mejor es abstenerse de viajar. Eso es lo más prudente", ha declarado. La solución, en barcoPese a ser uno de los países del mundo que mejor ritmo de vacunación y porcentaje de inmunizados presenta, Marruecos ha venido clausurando en las últimas semanas las comunicaciones aéreas con 39 países, entre ellos Alemania, Italia, el Reino Unido, Holanda, Bélgica y ahora España, con cuyos enclaves norteafricanos de Ceuta y Melilla las autoridades marroquíes mantienen cerrados los pasos fronterizos desde hace un año. Para aliviar la situación, la Embajada de España en Rabat está intentando fletar un ferry de la compañía Balearia, que partirá de Tánger el próximo 4 de abril rumbo a la península con ciudadanos y residentes en España. Situación contradictoriaLa jefa de la diplomacia española ha subrayado la inconveniencia de desplazarse durante la Semana Santa. "No es el momento de viajar. Si puede evitarlo, quédese en su comunidad autónoma y en su ciudad".La exhortación contrasta con el hecho de la afluencia de visitantes europeos a Madrid y otros destinos turísticos y la vigencia de cierres perimetrales entre comunidades autónomas (e incluso entre provincias, en el caso de Andalucía). González Laya ha reconocido el desconcierto que puede provocar en la ciudadanía tal contraste. En su opinión, la entrada en vigor en junio del pasaporte europeo de vacunación facilitará los viajes dentro de la UE y a terceros países. También ha asegurado que las fronteras se irán reabriendo a medida que se incremente el porcentaje de población vacunada. Será el momento, piensa, para aplicar medidas homogéneas, "porque la primera ola demostró que la disparidad crea confusión".

