Los indígenas suramericanos transportaban pájaros por los Andes hasta el Atacama

"El hecho de que aves vivas hayan viajado a través de los Andes, a más de 10.000 pies [3.000 metros] de altura es asombroso. Tuvieron que ser transportadas a

Los papagayos y los guacamayos no son nativos del Atacama, el desierto más seco del mundo, ubicado al norte de Chile. Sin embargo, los arqueólogos han encontrado plumas en lugares de descanso de los muertos, así como conservadas en cajas de cuero u otro material protector. Además, se han encontrado aves momificadas en sitios arqueológicos.La mayoría de los restos de los papagayos y guacamayos que los investigadores encontraron datan de entre 1.000 y 1.460 d. C., es decir, de a partir del final del imperio Tiahuanaco y justo antes de que los incas atravesaran el área. Según Capriles, fue una época de guerra, pero también una época de florecimiento del comercio, con frecuentes caravanas de llamas cruzando la región.En el marco de la investigación, el equipo internacional estudió los restos completos o parciales de 27 guacamayas macao y loros amazónicos de cinco sitios de oasis de Atacama. Los científicos trazaron un mapa de los distintos hábitats naturales de estos pájaros para tratar de determinar cómo viajaban a Atacama.Muchas de las aves estudiadas se encontraron momificadas con la boca bien abierta y la lengua fuera. Otros tenían sus alas extendidas en posición de vuelo.Desafortunadamente, muchos de los pájaros investigados tienen orígenes fuera de proyectos arqueológicos formales, por lo que carecen de algunos datos. Sin embargo, se sabe que las aves generalmente se asocian con rituales de entierros humanos.La investigación se publicó, en inglés, en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences el 29 de marzo.

