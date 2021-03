Lenín Moreno dice que dejará a su sucesor un Ecuador mejor que el que recibió

https://mundo.sputniknews.com/20210331/lenin-moreno-dice-que-dejara-a-su-sucesor-un-ecuador-mejor-que-el-que-recibio-1110691366.html

Agregó que la pandemia de COVID-19 "ha impedido que dejemos el país en mejores condiciones económicas pero no podemos tener la sinvergüencería y la audacia de decir que dejamos la "mesa servida", como hizo el Gobierno anterior".Moreno destacó que el próximo mandatario, que asumirá funciones el 24 de mayo, no tendrá que lidiar con la presión de los pagos de deuda externa durante casi los dos primeros años de su administración, ya que la última renegociación que hizo su Gobierno logró una reducción del capital de 1.540 millones de dólares y amplió los plazos de vencimiento de los bonos.El mandatario ecuatoriano señaló además que su sucesor podrá aprovechar 2.500 millones de dólares de un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI), además un acuerdo por 3.000 millones de dólares con la Corporación Financiera para el Desarrollo de Estados Unidos.Sobre el Acuerdo de Primera Fase suscrito en diciembre entre Ecuador y Estados Unidos señaló que se trata de un compromiso de buenas intenciones que deberá seguir avanzando para poder negociar un Acuerdo Comercial más amplio.Según Moreno, uno de los más importantes legados de su gestión es el respeto a la independencia de los poderes del Estado (Judicial, Legislativo, Contraloría).El presidente reconoció que en su Gobierno se manejó con discrecionalidad la primera parte de la vacunación contra el COVID-19, y que hubo casos de corrupción como el reparto de hospitales a legisladores a cambio de favores políticos.Relación con Estados UnidosEn la misma conferencia de prensa, la embajadora de Ecuador en Estados Unidos, Ivonne Baki, aseveró que la relación bilateral con ese país pasa por un buen momento.Entre otros aspectos, destacó la reciente decisión de Estados Unidos de extender el plazo de vigencia de los visados de turismo y negocios (B1 y B2) de 5 a 10 años.En tanto, el ministro de Producción y Comercio Exterior, Iván Ontaneda, señaló que las exportaciones no petroleras hacia el país norteamericano cerraron el último año en 3.200 millones dólares."Fue nuestro primer destino de exportaciones no petroleras, pese a no tener todavía un acuerdo comercial permanente", dijo el funcionario.Ontaneda también destacó las exportaciones no petroleras de Ecuador hacia la Unión Europea (UE) y China, que lograron ingresos por 15.000 millones de dólares.

