Lavrov: la OTAN se niega a discutir con Rusia las medidas de confianza militar

"Los miembros de la OTAN se niegan siquiera a discutir las medidas de confianza militar que propusimos", dijo Lavrov al intervenir en una reunión del Club

En particular, se trata de la retirada de ejercicios militares de la línea de contacto a una distancia acordada, precisó. Asimismo, el jefe de la diplomacia rusa recordó que Rusia no se niega a trabajar en el Consejo Rusia-OTAN.Esta semana el secretario general de la Alianza Atlántica lamentó que Rusia durante los últimos años "no haya dado respuesta positiva" a las propuestas de la Alianza para convocar reuniones del Consejo Rusia-OTAN.Sin embargo Stoltenberg aseguró que la OTAN sigue abierta al diálogo y continuará invitando a Rusia a participar en semejantes encuentros.A su vez, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, negó que Moscú rechace el diálogo con la alianza y recordó que todas las propuestas hechas por Rusia están en la mesa.

