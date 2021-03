https://mundo.sputniknews.com/20210331/las-ministras-de-trabajo-y-derechos-sociales-reciben-sus-carteras-de-manos-de-pablo-iglesias-1110647629.html

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales saliente, Pablo Iglesias, entrega la cartera de vicepresidenta tercera del Gobierno de

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales saliente, Pablo Iglesias, entrega la cartera de vicepresidenta tercera del Gobierno de España Yolanda Díaz, que continuará siendo la ministra de Trabajo y Economía Social, tras la remodelación del Ejecutivo provocada por la salida de Pablo Iglesias."Estoy convencido de que vas a jugar un papel fundamental en el futuro democrático de España". le ha dicho el vicepresidente segundo saliente a Yolanda Díaz durante el acto de entrega de carteras.En el mismo acto, Ione Belarra recibe la cartera de Derechos Sociales y Agenda 2030. Pablo Iglesias también se ha dirigido a ella afirmando que "no me cabe duda de que este Ministerio queda en las mejores manos"."A mí ahora me toca seguir trabajando desde el puesto en el que creo que puedo ser más útil. Ha sido un honor ser vicepresidente segundo del Gobierno de España. Adelante compañeras", ha concluido Iglesias.La ya vicepresidente tercera y ministra de Trabajo y Economía Social también le ha dedicado unas palabras a Iglesias durante su discurso al que ha querido manifestar su "especial gratitud" y del que ha dicho que "impulso la articulación de un escudo social de derechos que es actualmente un ejemplo para las democracias españolas, europeas y una promesa de porvenir y dignidad para nuestro país. Gracias Pablo, lo tendremos siempre presente", ha dicho Díaz entre aplausos.Tanto Yolanda Díaz como Ione Belarra han prometido su nuevo nombramiento ante el rey Felipe VI en un acto que ha tenido lugar a las 9:00 hora local en el Palacio de la Zarzuela.

