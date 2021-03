https://mundo.sputniknews.com/20210331/la-fiscalia-de-colombia-imputara-cargos-a-exgobernador-fajardo-por-posible-contrato-irregular-1110668198.html

La Fiscalía de Colombia imputará cargos a exgobernador Fajardo por posible contrato irregular

BOGOTÁ (Sputnik) — La Fiscalía General de Colombia anunció que imputará cargos al exgobernador de Antioquia (noroeste) y excandidato presidencial de... 31.03.2021, Sputnik Mundo

américa latina

colombia

"Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputará al exgobernador Sergio Fajardo los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales", informó la Fiscalía en un comunicado.El organismo señaló que obtuvo elementos materiales de prueba que dan cuenta de supuestas irregularidades en un contrato de empréstito o préstamo, suscrito el 5 de diciembre de 2013, entre el departamento de Antioquia y el Banco Corpbanca S.A.El contrato objeto de investigación fue celebrado durante el periodo en el que Fajardo se desempeñó como gobernador de Antioquia (2012-2015)."El exgobernador Fajardo, además de jefe de la administración departamental, fue el ordenador del gasto, firmó el contrato y el pagaré que garantizaba el empréstito. Del mismo modo, tenía responsabilidad y posición de garante en las decisiones administrativas relacionadas conestecontrato", agregó la Fiscalía.Dicho contrato implicó el desembolso de 77 millones de dólares para realizar sustitución de deudas con otros bancos.Según la Fiscalía, los análisis técnicos, financieros y jurídicos de la Policía judicial evidenciaron que no se hizo un estudio sobre la necesidad de suscribir un contrato de empréstito en moneda extranjera, y que tampoco existió una proyección que advirtiera sobre la volatilidad del dólar, ni se blindó la contratación con un seguro de riesgo cambiario.La situación derivó en un aumento de la deuda general del departamento de Antioquia, que pasó de 600.000 millones de pesos (160 millones de dólares actuales) a cerca de 1,2 billones de pesos (320 millones de dólares actuales).Además de la imputación de cargos a Fajardo, la Fiscalía también compulsará copias a la Dirección Especializada contra la Corrupción "para que sean indagadas las actuaciones de otros funcionarios no aforados o particulares en la celebración del mencionado contrato".La Fiscalía precisó que la investigación se inició en el 2015, y que por los delitos que se le imputarán a Fajardo no se solicitará que sea enviado a la cárcel.Tras conocer de la imputación que se le hará, Fajardo escribió en Twitter: "En espera de que la Fiscalía General me cite para entender la imputación. Como siempre, listo para responder por mis actuaciones, pero pediré formalmente al Fiscal General (Francisco Barbosa) que presida un comité técnico-jurídico para revisar la improcedencia de esta imputación".En la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2018, Fajardo estuvo a menos de 260.000 votos de superar al candidato de izquierda Gustavo Petro, quien luego disputó la segunda vuelta con Iván Duque, que finalmente se hizo con la Presidencia de la República.Tras esa experiencia, Fajardo declaró que no se volverá a presentar como candidato a la Presidencia, aunque las encuestas que se han hecho para las presidenciales de 2022 lo muestran como uno de los favoritos.

colombia

colombia