Inteligencia de España vuelve a atacar a Rusia: "Si es inteligente, no es española"

'Inteligencia' española: parte ILa Inteligencia de España tiene un nuevo deporte favorito desde hace un buen tiempo: acusar a Rusia sin presentar pruebas. Un deporte que tiene su origen en EEUU, y al que practican sus fieles con servilismo en cualquier parte del globo. Pero en los últimos tiempos esta práctica se ha visto acentuada con ferviente entusiasmo en la Inteligencia de España, es decir, el CNI. Si hace relativamente poco tiempo, el CNI acusaba —como siempre sin pruebas— a Sputnik de ser "un medio malicioso y de desinformación" a través del informe Elisa elaborado por el Centro Criptológico Nacional de España, dependiente del CNI, esta vez acusa a Rusia de estar detrás del hackeo contra el SEPE, que tiene como consecuencia el retraso en las prestaciones de decenas de miles de ciudadanos. Todo, "para suscitar el descontento en la ciudadanía" y "para desprestigiar al Estado español", según algunas interpretaciones de la 'Inteligencia'. En lo que viene siendo la versión castiza del 'highly likely' británico, el hackeo habría sido "probablemente por encargo del FSB ruso", según explica El Confidencial. Para reforzar su relato, y en lo que llevado al arte culinario sería como preparar una ensalada de lechuga y tomates, aderezada con dulce de leche y un chorrito de bebida cola, la publicación mete en su ‘cacerola’, una andanada de hechos, inconexos por lógica, los bate bien, y ofrece un cóctel inverosímil: mezcla la nunca probada interferencia rusa en las elecciones de 2020 en EEUU, con lo que insisten en llamar "el envenenamiento" contra el bloguero corrupto Alexéi Navalni; le añade los exabruptos de Josep Borrell en Moscú, junto a que España es una democracia plena —que no lo es— y Rusia no; y le agrega sabor con la presencia de cazas españoles en Rumanía que interceptan a cazas rusos en espacio aéreo internacional del mar Negro. Esta 'ensalada', de acuerdo a esta 'sesuda' lógica, hace que Rusia "quiera ajustar cuentas con España".'Inteligencia' española: parte IIEl 'intruso' esta vez habría sido el malware —o programa malicioso— Ruyk, y la mano negra que lo depositó en la red del SEPE, de acuerdo al CNI, habría sido "probablemente por encargo del FSB ruso".El 'intruso' esta vez habría sido el malware —o programa malicioso— Ruyk, y la mano negra que lo depositó en la red del SEPE, de acuerdo al CNI, habría sido "probablemente por encargo del FSB ruso.Para Aguilar, la cuestión es mucho más sencilla, y a la vez más vergonzosa para el SEPE."Hablando más seriamente, mi tesis, y por lo que yo he podido recabar de los datos que existen y están publicados hasta el momento, es [que el hackeo fue realizado con] un malware conocido llamado Ruyk que se desarrolló en Rusia en 2018, y que ya ha sido utilizado por ciberdelincuentes en multitud de ocasiones, y en concreto en España en, desde la Cadena Ser hasta Adif, o en ayuntamientos como el de Jeréz. Estamos hablando de un malware conocido que teóricamente cualquier antivirus tendría que localizarlo. ¿Qué es lo que ha pasado en el SEPE? Pues que seguro no tienen puesto ni el antivirus", remacha Aguilar."Ante ese desastre, hay dos opciones: o exigir responsabilidades por este desatino de que un servicio tan importante como ese [SEPE] no tenga la protección informática debida y obligada por la ley, o echar balones fuera y culpar a alguien muy lejos, ¿a quién? Pues a Rusia que ya se sabe que tiene un programa de injerencia en todos los países del mundo y parte del extranjero, desde las elecciones norteamericanas, hasta cualquier cosa que pase en cualquier país europeo", satiriza Aguilar."Yo espero que la inteligencia rusa sea inteligente y no le dé mayor alcance a lo que no es más que una cosa bastante ridícula. Pero, lo que sí es verdad es que lo de 'Inteligencia española' empieza a ser una contradictio in terminis, es decir, si es inteligente, no es española, y si es española, por lo que se ve, no es inteligente. Prefiero la primera opción: que aquí la inteligencia no es española, la inteligencia trabaja para la OTAN, ni siquiera para el Gobierno español, y para esa especie de cadáver insepulto que es la Unión Europea", sentencia Juan Aguilar.

