España evita la polémica en un partido contra Kosovo, que no reconoce como país

El encuentro que se celebrará en el estadio La Cartuja, en Sevilla, respetará la normativa de la FIFA y la UEFA, admitiendo la bandera de Kosovo y el himno

El encuentro que se celebrará en el estadio La Cartuja, en Sevilla, respetará la normativa de la FIFA y la UEFA, admitiendo la bandera de Kosovo y el himno nacional, según aseguraron en las últimas semanas la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el Ministerio de Asuntos Exteriores.España y Kosovo se enfrentarán a partir de las 20:45 (hora local) en un duelo con motivo de la fase de clasificación para el Mundial 2022.El partido cuenta con un llamativo trasfondo político al no reconocer España la independencia que Kosovo declaró de forma unilateral en 2008.Tanto la FIFA como la UEFA admitieron a la federación kosovar en 2016 y desde entonces juega en las competiciones oficiales.La exprovincia de Serbia llegó a amenazar con no jugar en España cuando en un anuncio oficial la RFEF utilizó la terminología "territorio de Kosovo".Poco después, las autoridades españolas aclararon que se respetaría la normativa internacional durante la competición del 31 de marzo."El fútbol es el fútbol y las reglas del fútbol las fija la FIFA", afirmó en rueda de prensa hace unos días la ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya.Pese a que el encuentro se hará de acuerdo con las directrices internacionales del fútbol, la ministra española matizó que esto no significa un reconocimiento de la soberanía de Kosovo.España es uno de los cinco países de la Unión Europea que no reconocen la independencia de Kosovo junto a Grecia, Rumanía, Eslovaquia y Chipre.Pese a la exhibición de la bandera y el himno, en los grafismos de la televisión pública española (TVE), que tiene los derechos de emisión del partido, aparecerán los símbolos de la Federación de Fútbol de Kosovo en vez de los nacionales.También evitarán referirse a Kosovo como "país" o "república" la megafonía del partido y las impresiones oficiales, según avanzaron varios medios españoles.A nivel diplomático, el Ministerio de Exteriores tuvo que emitir visados especiales para permitir el viaje de los futbolistas a Sevilla porque España no admite el pasaporte kosovar.

