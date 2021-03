https://mundo.sputniknews.com/20210331/el-gobierno-chileno-critica-a-medios-de-eeuu-que-cuestionaron-su-manejo-de-la-pandemia-1110670109.html

El Gobierno chileno critica a medios de EEUU que cuestionaron su manejo de la pandemia

"Hoy día, curiosamente el Washington Post y el New York Times se ponen de acuerdo, parece, para transmitir esta noticia [sobre los cuestionamientos], pero esta

2021-03-31T16:30+0000

2021-03-31T16:30+0000

2021-03-31T16:44+0000

pandemia de coronavirus

américa latina

chile

eeuu

"Hoy día, curiosamente el Washington Post y el New York Times se ponen de acuerdo, parece, para transmitir esta noticia [sobre los cuestionamientos], pero esta noticia no es verdad", afirmó el secretario de Estado en conferencia de prensa.Paris hizo alusión a un reportaje del New York Times en el que se indica que el relajamiento de las restricciones sanitarias provocaron una falsa sensación de seguridad que contribuyó a un fuerte aumento de nuevos contagios del virus, mientras que el diario Washington Post publicó una columna de opinión titulada: "El exitismo del Gobierno chileno eclipsa una campaña de vacunación que pudo ser ejemplar".El ministro Paris descartó que su administración esté pecando de exitista y defendió su derecho a celebrar la rapidez del proceso masivo de vacunación.Sin embargo, agregó que "si ese discurso causó una falsa sensación de seguridad, eso hay que revisarlo".En las últimas semanas se han registrado las peores cifras de nuevos contagios en Chile desde el comienzo de la enfermedad en el país, el 3 de marzo de 2020, anotando picos de más de 7.000 casos diarios.Desde el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) califica como pandemia la enfermedad COVID-19 causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, detectado por primera vez a finales de 2019.En Chile se han contagiado 989.492 personas, de las cuales 23.107 fallecieron, y se han vacunado 6.668.300 contra el COVID-19, con las dosis disponibles en el país de los productos Sinovac (China) y Pfizer (Estados Unidos), en una población de 19 millones de habitantes.En el mundo son 127.877.462 los casos confirmados y 2.796.561 los fallecidos, de acuerdo al último informe de la OMS.

chile

eeuu

2021

pandemia de coronavirus, chile, eeuu