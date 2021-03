https://mundo.sputniknews.com/20210331/el-gobierno-britanico-revisa-los-procedimientos-contra-abuso-sexual-en-las-escuelas-1110675737.html

El Gobierno británico revisa los procedimientos contra abuso sexual en las escuelas

El Gobierno británico revisa los procedimientos contra abuso sexual en las escuelas

La revisión del complejo y aparentemente extendido problema de la violencia de género entre estudiantes correrá a cargo de Ofsted, la entidad supervisora del

2021-03-31T17:44+0000

2021-03-31T17:44+0000

2021-03-31T17:56+0000

internacional

abuso sexual

reino unido

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107326/08/1073260808_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2e7c031ca83ab4d701e69c330dc18a83.jpg

La revisión del complejo y aparentemente extendido problema de la violencia de género entre estudiantes correrá a cargo de Ofsted, la entidad supervisora del sector."Estoy determinado a asegurar la provisión de procesos y recursos apropiados en el sistema educativo para secundar a todas las víctimas a denunciar los abusos", declaró el ministro de Educación, Gavin Williamson.La iniciativa del Gobierno conservador responde a una cascada de testimonios anónimos de incidentes y ataques sexuales en el ámbito educativo inglés que fluye en internet en los últimos días. La plataforma digital "Everyone is Invited" (Todos estáis invitados) recogió en pocos días cerca de 6.000 mensajes de niñas, adolescentes y jóvenes estudiantes que desvelaban terribles episodios de acoso, abuso y violación sexual perpetrados por sus compañeros de aula, colegio y universidad.Las denuncias de las víctimas, que se mantienen en el anonimato, ubican los supuestos incidentes y delitos en centros privados elitistas y en algunas escuelas estatales.Grupos de escolares han salido a la calle en protesta por la "cultura de violación" que, según denuncian, se tolera en las instituciones educativas británicas.La investigación ordenada por el ministro tratará de evaluar "la extensión y severidad" del problema y "asegurar" que los estudiantes dispongan de procedimientos eficientes para canalizar sus denuncias con la confianza de que serán analizadas."Cualquier forma de abuso sexual es abominable y es vital que las alegaciones se gestionen adecuadamente", afirmó el ministro.Los testimonios compartidos en "Everyone is invited" se han multiplicado desde la explosión de rabia y dolor que generó la desaparición y posterior asesinato de una mujer de 33 años, Sarah Everard, mientras caminaba hacia su casa en el sur de Londres.Un policía está imputado del crimen, que conmocionó al país e impulsó una ola nacional de protestas, condenas y llamadas a la acción en contra de la violencia de género y la inseguridad callejera.

/20210312/basta-ya-de-acosar-abusar-y-utilizar-la-violencia-contra-mujeres-y-ninas-1109899790.html

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

abuso sexual, reino unido, europa