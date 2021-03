https://mundo.sputniknews.com/20210331/el-caso-de-dilan-alejandro-asi-impacta-la-crisis-forense-de-mexico-en-la-capital-del-pais-1110684111.html

El caso de Dilan Alejandro: Así impacta la crisis forense de México en la capital del país

Dilan Alejandro, un adolescente de 14 años, estuvo desaparecido durante ocho meses hasta que su madre halló que sus restos habían sido enviados a una fosa

Dilan Alejandro, un adolescente de 14 años, estuvo desaparecido durante ocho meses hasta que su madre halló que sus restos habían sido enviados a una fosa común en calidad de desconocido en un cementerio del Estado de México, en el área metropolitana de capital mexicana. Tras hallarlo, su madre Ana Isabel Guerrero junto al Colectivo "Una luz en el camino" formado por familiares de personas desaparecidas en la capital mexicana representados por la activista Mar Cruz, emprendieron un segundo periplo: lograr que la Fiscalía de investigación de personas desaparecidas (Fipede) permitiera su exhumación y lo entregara a su familia.Tras más de dos meses, este martes 30 de marzo, los restos de Dilan fueron exhumados de una de las fosas comunes del Panteón de Nezahuacóyotl, en el Estado de México y fue sepultado por sus seres queridos en una triste ceremonia, en el mismo sitio. Para Jaqueline Palmeros, madre de Jael Monserrat Uribe Palmeros, una joven madre de 21 años que fue desaparecida el 24 de julio de 2020 en la colonia Apatlaco de la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, la clave para comprender la responsabilidad institucional en estas desapariciones está en la falta de una investigación pronta por parte de las autoridades, quienes no cuentan con un sistema coordinado de búsqueda entre las distintas entidad de la República mexicana. Justicia para DilanLa familia del adolescente logró recabar por su propia cuenta la información que les dejó saber que hay un hombre adulto vinculado al asesinato de su hijo. A comienzos de marzo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió un comunicado mediante el cual ofreció una recompensa de 500,000 pesos a quien aporte información sobre el paradero de Juan Francisco Sánchez Flores, el "autor intelectual" del asesinato del jovencito, según denunció su madre. En la tarde del 9 de junio de 2020, Dilan acudió junto a otros amigos que tenía desde niño a una reunión convocada por Sánchez Flores -a quien se apoda "el brujo"- quien se presentaba ante los jóvenes como entrenador de fútbol. El hombre de 44 años, sin embargo, promovió el abuso sexual y asesinato de Dilan en dicha reunión. Aunque su madre denunció inmediatamente la desaparición de su hijo ante la Fiscalía de investigación de personas desaparecidas (Fipede) hoy se sabe que su omisión en pedir la colaboración con las Fiscalías del estado vecino, mantuvo a Dilan en calidad de desaparecido durante más de ocho meses.El 11 de junio de 2020, se localizó un cuerpo sin vida mutilado en varias bolsas, abandonado en el municipio de Chalco, en el Estado de México con características similares a las del adolescente desaparecido dos días antes, a 25 kilómetros de allí. Negligencia generalizadaUna de las familias que acompañó en el dolor a la de Dilan Alejandro, fue la de Jael Monserrat. Su madre, Jaqueline Palmeros, ha viajado en los últimos ocho meses a Jalisco, Hidalgo, Morelos, Estado de México y Puebla a llevar ella misma los oficios de colaboración a las Fiscalías y Servicios médicos forenses de esas entidades, para que activen la búsqueda de su hija desaparecida. Jael Monserrat Uribe Palmeros está desaparecida desde el 24 de julio de 2020. Las cámaras de seguridad del C5 la ubicaron subiendo ese día a un automóvil, pero la autoridad judicial perdió esas imágenes. Su madre denunció en diálogo con Sputnik que, aunque el teléfono celular de su hija se mantuvo activo tiempo después de abordar ese automóvil, no ha logrado aún que la Fipede le indique el punto exacto dónde se perdió su señal, es decir, el punto exacto en dónde fue desaparecida. Ese fue el caso de Dilan: el abandono de su cuerpo en el estado vecino dilató durante nueve meses la angustia de su familia y el avance de la investigación y el castigo del responsable del crimen cometido contra el adolescente. Palmeros desgranó cómo esta falta de un sistema único a nivel de la República, obliga a que las familias hagan ese trabajo que le corresponde a la autoridad: "nosotros debemos dirigirnos a los estados a buscar a nuestro hijos debido al mal sistema"Relató que en su último viaje a la ciudad de Toluca, le fueron referidos que en el Servicio médico forense (Semefo) de esa entidad tenían registro de 15 cadáveres de niñas y mujeres entre 1 y 25 años de edad, cuyos cadáveres están en calidad de no identificados. Según estimaciones oficiales de la Subsecretaría de derechos humanos, a finales de 2020 existían en México más de 35,000 cadáveres en calidad de desconocidos. Según datos obtenidos por una investigación periodística de Quinto elemento Lab, realizada por Efraín Tzuc y Marcela Turati ("Un país rebasado por sus muertos") a fines de 2019, la cifra se ubicaba 38,891 cuerpos sin identificar. Tanto la Ciudad de México (5.135 cadáveres sin identificar) como el Estado de México (5.490 cadáveres) son los estados que ocupan los primeros lugares en esta crítica lista.

