EEUU aboga por aumentar sanciones antirrusas "bajo pretextos inventados"

MOSCÚ (Sputnik) — La Administración del presidente de EEUU, Joe Biden, optó por ampliar las sanciones antirrusas bajo pretextos inventados, declaró el... 31.03.2021, Sputnik Mundo

"La Administración de Joe Biden ha tomado el rumbo a seguir envolviendo a Rusia en una nueva espiral de sanciones bajo pretextos inventados. Profiere sin cesar amenazas en relación con la seudoinjerencia en las elecciones estadounidenses, los presuntos ataques contra recursos informáticos de EEUU y la llamada "oposición deshonesta" a los militares de EEUU en Afganistán", dijo.El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia comunicó que el embajador de Rusia en EEUU fue llamado a consultas a Moscú para analizar las relaciones ruso-estadounidenses.La Cancillería subrayó que Moscú no está interesado en que suceda una degradación irreversible de las relaciones con Washington y dijo que quiere buscar "las vías que lleven a corregir el actual estado grave de los vínculos ruso-estadounidenses, los que durante los últimos años, de hecho, se vieron en un atolladero por la actuación de Washington".Según Antónov, EEUU no está predispuesto a eliminar los atascos formados en las relaciones entre ambos países durante los últimos años.El diplomático arribó a Moscú el 21 de marzo y ya tuvo una reunión con el presidente de la Duma de Estado (Cámara Baja del Parlamento ruso), Leonid Slutski, así como visitó varias veces la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores.El embajador señaló que de momento no sabe cuando regresará a Washington.

