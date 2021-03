https://mundo.sputniknews.com/20210331/como-el-puerto-saudi-de-yeda-ayudara-a-aliviar-el-canal-de-suez--1110642803.html

Cómo el puerto saudí de Yeda ayudará a aliviar el canal de Suez

Cómo el puerto saudí de Yeda ayudará a aliviar el canal de Suez

El puerto de Yeda

2021-03-31T03:34+0000

2021-03-31T03:34+0000

2021-03-31T03:34+0000

economía

logística

canal de suez

mercados y finanzas

transporte

arabia saudí

oriente medio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/1110642733_0:0:2991:1683_1920x0_80_0_0_7a1586e1d688cfe95203a358d8c083c2.jpg

El puerto de YedaYeda es la segunda ciudad más grande de Arabia Saudí y es uno de los mayores puertos de la costa del mar Rojo con capacidad para acoger buques comerciales y de pasajeros. El puerto se especializa principalmente en cargas como petróleo y sus derivados, alimentos, lana y dátiles. El volumen total de carga del puerto es de 23,1 millones de toneladas anuales, la mayor parte de las cuales pertenece a carga en contenedores. Además, el puerto marítimo de Yeda, junto con el aeropuerto, acoge el principal flujo de peregrinos que van al hach a La Meca y Medina. En consecuencia, la capacidad del puerto es muy alta. Es un centro estratégico de transporte y logística no solo para Arabia Saudí, sino para toda la península Arábiga.Sin embargo, debido a su situación geográfica, el puerto no se convertirá nunca en el segundo Suez ya que la costa oriental del mar Rojo no tiene acceso al Mediterráneo. Sin embargo, el nudo marítimo podría convertirse en un punto de escala de emergencia para los barcos que, por cualquier motivo, no lleguen a Suez.Los puertos y Saudi Vision 2030Los puertos de Arabia Saudí se han ampliado significativamente en los últimos dos años para ajustarse al plan Saudi Vision 2030 que propone, entre otras cosas, desarrollar los servicios industriales y logísticos, de acuerdo al miembro de la Asociación Económica Saudí, Turki Fadaq. Según el experto saudí, la Autoridad Portuaria de Arabia Saudí también está ofreciendo a los barcos regionales procedimientos aduaneros simplificados, lo que reducirá el tiempo que las mercancías pasan en el puerto.Una medida anticrisisPor su parte, el economista saudí Mohamad bin Daleem Qahtany considera la iniciativa saudí como una verdadera medida anticrisis."Con las crisis, guerras y pandemias que han azotado al mundo, es urgente agilizar el transporte de mercancías y productos de primera necesidad. Por lo tanto, la logística del transporte marítimo en el mar Rojo debe ser bien coordinada. Así podremos entregar las mercancías de forma fácil, cómoda y rápida", agrega. Efectivamente, una separación logística del transporte global y regional a través de Suez y Yeda aceleraría el transporte de mercancías y, a largo plazo, aumentaría el volumen de negocio de las mismas en el mar Rojo, lo que beneficiaría tanto a Egipto como a Arabia Saudí. Las perspectivas para RiadEntonces, ¿qué beneficios aportará a la economía saudí el desarrollo de este proyecto? Al fin y al cabo, Yeda ya es extremadamente rentable e importante en la logística del tráfico de mercancías y pasajeros.En la opinión de Qahtany, la iniciativa tendrá un impacto de gran alcance en la economía saudí, ya que cualquier aumento de ingresos que no esté asociado a la producción de petróleo es una prioridad para el reino.Por su parte, el analista saudí Yahia Talidy señala que la ampliación del paso de barcos por el puerto reforzará cualitativamente la economía nacional y desarrollará la infraestructura de la ciudad portuaria.Según el economista saudí, la iniciativa de Riad de apoyar a las compañías navieras seguramente impulsará el crecimiento del PIB y ayudará a reactivar la economía en toda la región del mar Rojo.

/20210330/el-mayor-puerto-de-europa-espera-colas-de-barcos-tras-el-incidente-en-el-canal-de-suez-1110606755.html

/20210330/en-alemania-estiman-que-el-impacto-de-suez-sobre-trafico-maritimo-durara-varios-meses-1110597303.html

/20210330/casualidad-o-maldicion-relacionan-la-crisis-en-el-canal-de-suez-con-momias-egipcias-1110612878.html

1

canal de suez

arabia saudí

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

logística, canal de suez, mercados y finanzas, transporte, arabia saudí, oriente medio