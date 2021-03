Buque Ever Given permanecerá en el canal de Suez hasta que termine la investigación

https://mundo.sputniknews.com/20210331/buque-ever-given-permanecera-en-el-canal-de-suez-hasta-que-termine-la-investigacion-1110688639.html

El portacontenedores Ever Given fue reflotado el lunes tras casi una semana de atasco y actualmente está en el Gran Lago Amargo, situado entre las partes norte

El portacontenedores Ever Given fue reflotado el lunes tras casi una semana de atasco y actualmente está en el Gran Lago Amargo, situado entre las partes norte y sur del canal de Suez."El buque permanecerá en el Gran Lago Amargo hasta que termine la investigación, está detenido", dijo Rabie en una entrevista con el canal televisivo Al Hayah.Rabie declaró que "la investigación durará al menos una semana".Afirmó que los especialistas analizarán los registros de conversaciones, las acciones de la tripulación, los videos y documentos.Una comisión compuesta por un experto en derecho marítimo, un miembro de la administración del canal, un ingeniero y un especialista en indemnizaciones inició la investigación el miércoles.El jefe del canal de Suez había dicho en una entrevista con la cadena DMC que el buque será secuestrado en caso de que sus propietarios se nieguen a pagar compensaciones.Rabie estimó los daños en unos 1.000 millones de dólares.El 23 de marzo el supercarguero Ever Given perteneciente a la compañía japonesa Shoei Kisen y gestionado por la compañía Evergreen Marine Corporation de Taiwán, encalló en el kilómetro 151 del canal de Suez taponando una de las rutas comerciales más importantes del mundo.El buque mide 400 metros de eslora y 59 de manga y tiene una capacidad de carga de 220.000 toneladas.Según expertos, la causa principal del incidente es el tamaño gigante del buque.La navegación por el canal se reanudó el lunes por la noche tras el reflote del carguero.

